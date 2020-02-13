А строить-то где? Застройщики Барнаула предупреждают о провале по вводу жилья

Пятилетний план по вводу жилья в Алтайском крае может быть сорван. Такое опасение высказали строительные компании Барнаула 12 февраля на расширенном заседании правления Союза строителей Алтайского края. До 2024 года по нацпроекту "Жилье" в регионе должны построить 5,3 млн кв. метров, это около 1 млн "квадратов" в год. Но если по итогам 2019 года в крае введено 750 тыс. "квадратов", то уже в 2021 строители ожидают снижения этих показателей. Ситуация осложняется еще и нехваткой земельных участков в краевой столице под новые проекты. А большую часть выполнения плана по вводу жилья должен обеспечить именно Барнаул.

Перспектива ближайших лет

В первой половине 2018 года застройщики Барнаула получили 55 разрешений на строительство, это больше чем в 2015 году, когда компаниям выдали 44 разрешения, в 2016 (30) и в 2017 (27). Но после 1 июля 2018 года, когда строительная отрасль перешла на проектное финансирование, и до конца года выдано всего пять разрешений. А за весь 2019 год строители получили всего 25 разрешений. Из-за того что проекты, начатые в 2018-2019, завершат к 2020-2021 годам, объемы вводимого в эксплуатацию жилья могут просесть, что ставит под удар пятилетний план.

"В 2018 году получено рекордное количество разрешений на строительство многоквартирных домов. После введения эскроу-счетов число желающих получать разрешения существенно снизилось, застройщики не понимали до конца правила игры. В 2019 году компании вновь стали получать разрешения, но не в том объеме, в каком должны были. В 2020 году по плану мы построим 700-800 тысяч квадратных метров жилья, это на уровне 2019 года. Но уже в 2021 можем просесть, ведь к этому времени проекты, начатые в 2018 году, будут завершены", – отметил исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Мало земли

Выполнить задачи нацпроекта "Жилье" мешает и отсутствие земельных участков под комплексную застройку, добавил Ширшов. Сейчас в Барнауле активно застраивают несколько кварталов вдоль Павловского тракта, за ул. Попова.

Но когда эти площади полностью освоят, компании могут на время приостановить работу. Поэтому в Союзе строителей предлагают уже сейчас начать формировать новые участки под строительство, в том числе на уже застроенных территориях.

"В городе не понятна ситуация с выделением земельных участков. Мы не знаем, где через 2-3 года будем строить и в каких объемах. Не хочется бежать за уходящим поездом, лучше все делать планово, равномерно, чтобы был земельный запас. Это позволит избежать остановок и провалов в строительстве, которые всегда связаны с убытками", – рассказал исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин обратил внимание, что в генеральном плане развития города есть последний свободный квартал под застройку, а дальнейшее строительство должно вестись на месте аварийного и ветхого жилья.

"В Барнауле остался один квартал площадью 16 га. Построим мы там 160 или 180 тыс. квадратных метров жилья. А все остальное генплан предполагает строить на месте аварийного и ветхого жилья. Как двигаться? Куда двигаться?" – спросил он.

Миллионы за "миллиметры"

Поэтому сейчас между застройщиками города идет ожесточенная борьба за последние крупные участки. Например, на территорию площадью 8 гектаров на ул. Власихинской, 65а (межу ТЦ "Лента" и ТЦ "Волна"), претендовали сразу четыре застройщика – "Адалин-Строй", "Жилищная инициатива", "Алгоритм" и "Союз".

В результате торгов начальная цена участка выросла больше чем в два раза: с 56,5 млн до 131 млн рублей. Такую цену предложила компания "Адалин-Строй" и тем смогла обойти конкурентов. Но теперь застройщик по условиям аукциона обязан ежегодно платить 131 млн рублей в качестве арендной платы.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин уверен, что это завышенная сумма, но компании просто вынуждены биться за эти участки, потому что других нет.

"За аренду участка на ул. Власихинской придется отдавать бешеные деньги. И купили участок не потому, что у застройщиков много денег, а потому что земли нет, и власти выставили такую большую цену. Скоро на торги представят последний свободный от застройки квартал, боюсь представить, какая будет его стоимость, ведь все будут за него биться", – отметил он.

Мощности не хватает

Компании уходят в центральную часть города и принимаются за точечное строительство. Но и там, отмечают эксперты, проблем не меньше. К высокой стоимости земельных участков добавляется и необходимость строительства сетей коммуникаций.

"Существующих мощностей в центре не хватает, поэтому все застройщики точечных проектов обязаны инвестировать в строительство новых. Старые трубы, которые десятилетиями эксплуатируются, надо менять. Один застройщик этого не сделает, но если пропорционально разделить, то какую-то часть можно модернизировать именно таким способом", – говорит Ширшов.

Что предлагают строители?

Алтайские застройщики уже в ближайшее время планируют встретиться с губернатором Виктором Томенко. Компании планируют обсудить с властями проблемы отрасли, в том числе работу в условиях проектного финансирования, формирование новых земельных участков и срыв планов по вводу жилья совокупной площадью 5 млн квадратных метров. Компании рассчитывают, что совместными усилиями найдут выход из сложившейся ситуации.