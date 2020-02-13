Ди Каприо отказал Киркорову в совместном селфи

Звезды мировой киноиндустрии Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт по-разному отреагировали на попытку поп-исполнителя Филиппа Киркорова сделать совместное селфи, сообщает электронное издание "Суть событий".

Это произошло на церемонии вручении кинопремии "Оскар". Киркоров занял место в третьем ряду рядом с голливудскими артистами, чем и попытался воспользоваться, сделав памятные фотографии с ними.

Если Питт охотно позировал для россиянина, то Ди Каприо ловко увернулся от попытки сделать совместное селфи.

Стоит отметить, что для хорошего расположения духа причины у Питта были – ему вручили премию "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана".