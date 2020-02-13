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Вспомни, капитан: барнаульскому атлету Сергею Шубенкову вручили новые погоны

, ИА "Амител"
Новое звание Шубенков получил приказом Сергея Шойгу
Фото: ЦСКА

Фото: ЦСКА

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков официально получил погоны капитана. Церемония вручения состоялась 11 февраля на манеже ЦСКА перед началом второй матчевой встречи по легкой атлетике между курсантами высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и Республики Сербия.

Вместе с Сергеем Шубенковым атрибуты нового воинского звания получила прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Высокое звание было присвоено нашим прославленным легкоатлетам 25 декабря 2019 года приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу. ⠀

В прошлом году Шубенков и Лисицкене приняли участие в VII Всемирных летних военных играх в Китае.

В 2019 году обладатель полного комплекта наград чемпионатов мира Сергей Шубенков пополнил коллекцию своих наград серебряной медалью чемпионата мира в Дохе. На днях барнаульский спортсмен встретился с новым министром спорта РФ Олегом Матыциным. Результатами встречи спортсмен остался доволен.

"Самое главное, что Олег Васильевич слышит нас, это демонстрируют и те шаги, которые предпринимает сейчас Министерство спорта. Мы спортсмены, и наше дело тренироваться и радовать зрителей высокими результатами, но главное, конечно, сейчас – это конструктивный диалог с World Athletics, от которой зависит все. Нужно его наладить, но тут уже все зависит от руководителей, я изложил свою позицию и понимание путей выхода из ситуации", – пояснил по итогам встречи Шубенков.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

13.02.2020 11:38
Filin

Выступление под нейтральным флагом как согласуется с Присягой?

13.02.2020 11:41
- гость -

белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство

13.02.2020 11:45
Медведь-шатун

Псевдо герой вручил погоны псевдо капитану...не жалко, только обесценивается все....

13.02.2020 11:47
- гость -

Каких войск? Конских?

13.02.2020 12:02
гость

Очередная глупость. Человек далекий от военного дела. Клоуны

13.02.2020 12:06
- гость -

Кадровые военные таких штафирок на дух не переносят. Как и самого кожугета.

13.02.2020 12:16
- гость -

Я тоже не понимаю какое отношение к ВС РФ имеет некто Шубенков, бегающий на коммерческих соревнованиях за свободно конвертируемую валюту под нейтральным флагом ООН.
Почему не Филиппу Киркорову эти погоны дали, или покойному Децлу посмертно? Оснований ровно столько же, сколько и в случае с Шубенковым)

13.02.2020 12:17
- гость -

а кто то устав до дыр учил...а потом такой и спросит а "можно ли?" в звании капитан

13.02.2020 12:18
- гость -

12:06
Я так понимаю, что перед нами кадровый военный? Представьтесь. И поподробнее расскажите об отношении армии к министру обороны.

Только сдаётся мне, что ты, мил человек, стукачок муровский, и максимум кто ты есть, это мастер спорта майор чингачгук.

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