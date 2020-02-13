Вспомни, капитан: барнаульскому атлету Сергею Шубенкову вручили новые погоны

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков официально получил погоны капитана. Церемония вручения состоялась 11 февраля на манеже ЦСКА перед началом второй матчевой встречи по легкой атлетике между курсантами высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и Республики Сербия.

Вместе с Сергеем Шубенковым атрибуты нового воинского звания получила прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Высокое звание было присвоено нашим прославленным легкоатлетам 25 декабря 2019 года приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу. ⠀

В прошлом году Шубенков и Лисицкене приняли участие в VII Всемирных летних военных играх в Китае.

В 2019 году обладатель полного комплекта наград чемпионатов мира Сергей Шубенков пополнил коллекцию своих наград серебряной медалью чемпионата мира в Дохе. На днях барнаульский спортсмен встретился с новым министром спорта РФ Олегом Матыциным. Результатами встречи спортсмен остался доволен.

"Самое главное, что Олег Васильевич слышит нас, это демонстрируют и те шаги, которые предпринимает сейчас Министерство спорта. Мы спортсмены, и наше дело тренироваться и радовать зрителей высокими результатами, но главное, конечно, сейчас – это конструктивный диалог с World Athletics, от которой зависит все. Нужно его наладить, но тут уже все зависит от руководителей, я изложил свою позицию и понимание путей выхода из ситуации", – пояснил по итогам встречи Шубенков.