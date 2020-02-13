Аэропорт Барнаула требуют сохранить в собственности Алтайского края

Петиция под названием "Барнаульский аэропорт сохраним в собственности Алтайского края" появилась на сайте change.org. Ее автор – некто Даниил Барнаульский.
По его словам, сейчас краевое правительство рассматривает возможность передачи контрольного пакета акций компании "Новапорт". Это приведет к краху аэропорта, уверен автор.
В петиции говорится, что барнаульский аэропорт и так динамично развивается под управлением собственника акций и своего коллектива.
"Привлечение новых перевозчиков возможно при рентабельности рейсов, этого может добиться аэропорт самостоятельно при поддержке администрации Алтайского края. Аэропорт является крупным налогоплательщиком, социально ответственным работодателем", – уверяет автор.
Реконструкция, обещанная компанией "Новапорт", не увеличит пассажиропоток, говорится в петиции.
"На обновление терминала необходимо около 2,7 миллиарда рублей, однако это будут кредитные средства, полученные аэропортом за счет залога недвижимого имущества и основных средств. Возврат кредита обременителен – уплата процентов, погашение основного долга. Денег не останется для улучшения материально-технической базы, выплаты заработной платы. Обещания компании "Новапорт" останутся только обещаниями, которые ни к чему не обязывают", – пишет автор.
На момент публикации новости петицию подписали 22 человека.
Ранее краевые власти одобрили продажу контрольного пакета акций авиапредприятия "Алтай" компании "Новапорт". Сегодня доля администрации — 52%. Только при таких условиях частный инвестор готов вложить деньги в развитие воздушных ворот Алтая. Так после покупки компания "Новапорт" намерена отремонтировать здание и построить новый международный терминал. На эти работы уйдет около 2,7 миллиарда рублей. Они будут завершены к 2024 году.
Продажу аэропорта уже согласовали депутаты АКЗС и одобрил лично губернатор Виктор Томенко. Власти региона могут сохранить за собой блокирующий пакет (25% + 1). Если инвестиции все же состоятся, аэропорт вырастет в цене – подорожают и акции краевых властей.
Сегодня "Новапорт" владеет несколькими крупными аэропортами страны, включая "Толмачево".
Комментарии
Новопорт когда приходит в аэропорт сокращает работников, поднимает тарифы и вот она прибыль. А нужен ли нашему краю такой огромный международный терминал когда рейсы за границу в лучшем случае через день прилетают.
Вместо того чтобы инвестировать, для создания рабочих мест во что, то новое, у нас скупают оставшееся и еще сокращают рабочие места. Москвичи уже все поскупали! Все заводы переделали под магазины или руинами стоят, СКОЛЬКО МОЖНО!!!
Делают все по-тихому, народ никто не спрашивает, депутаты же лучше знают, что народу нужно, Томенко вообще не местный, ему всё равно! А специалисты, на обучение которых потрачена уйма денег останутся без работы, по своей специальности им устроиться будет невозможно! И не только по специальности, вот и "поднимается наш край"!
Новопорт сидит в Москве, связи есть, Толмачево реконструировали по госпрограмме, а Барнаул был включен, но потом выкинули, деньги нужны были на порты, где чемпионат по футболу проводился.
Да, депутатам мы нужны только перед выборами, а выборы у нас когда?
Хоть успели с Днем Гражданской Авиации поздравить....
Поэтому и решение принимают после праздника, а то как на глаза к народу приходить?
ЕР - уголовный сброд, барыги. И аферы у них соответствующие.
Как приятно будет их обслуживать оставшимся работникам,,,
Да, думали поставил Путин губернатора, значит, что-то в крае должно меняться к лучшему....
уже давно не интересно
кто строил аэропорт in Барнаул
теперь вот к этой собственности рвется
возникший ниоткуда "Новапорт"