Четверг, 13 Февраль, 16:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 68,78
-5°
Обь
5см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавирусаСнегопады на Алтае
Новости

В России предложили «гаражную амнистию». Но не для всех

, ИА "Амител"
Если инициативу одобрят, оформить гараж в собственность станет намного проще
Фото: Ruposters.ru

Фото: Ruposters.ru

Минэкономразвития и Росреестр предложили упростить порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки, где эти гаражи располагаются. Законопроект уже внесли в правительство.

Документ затрагивает землю под частными гаражами и машино-места в коллективных гаражах. При этом пройти упрощенную процедуру смогут только владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря 2004 года.

По подсчетам Росреестра, "гаражная амнистия" облегчит жизнь 4,5 миллиона россиян, чьи гаражи до сих пор не зарегистрированы.

Для оформления прав на само строение и землю под ним понадобятся лишь документы, подтверждающие длительное использование объекта, выплату пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, а также квитанции, подтверждающие оплату эксплуатационных расходов.

Начало "гаражной амнистии" запланировано на 2021 год.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
16:53
Заболеваемость раком в Алтайском крае увеличилась почти на треть 0
16:41
В России предложили «гаражную амнистию». Но не для всех 0
16:33
"Работаем всем миром": глава полиции Алтая рассказал о поисках пропавших подростков 0
16:14
Руководителя алтайской турфирмы осудят за обман клиентов 1
15:53
Чуйский тракт перекроют на два часа из-за ремонта моста на Алтае 0
15:38
Аэропорт Барнаула требуют сохранить в собственности Алтайского края 11
15:20
Уроженка Алтайского края стала замминистра России 1
15:06
Депутаты предложили ввести скидку на услуги ЖКХ за отказ от бумажных квитанций 13
14:44
Московский таксист рассказал, почему на него напала сибирячка 13
14:31
Девушка-подросток выпала из окна в Барнауле 7
14:15
Март на Алтае будет теплее обычного 5
14:05
А строить-то где? Застройщики Барнаула предупреждают о провале по вводу жилья 21
13:46
Мужчину с тяжелыми травмами нашли на ж/д путях в Рубцовске 0
13:34
43-летнюю американку назвали "самой сексуальной матерью на планете" 6
13:20
Стиль, польза и оригинальность: идея для подарка мужчинам на 23 Февраля 3
13:10
Алтайские застройщики намерены пойти в депутаты 5
13:02
"Почта России" в Барнауле избавилась от опасной для человека мухи 7
12:47
Долгожданную поликлинику за 1,2 миллиарда начали строить в Барнауле 16
12:33
Шайбу барнаульского хоккеиста признали почти самой лучшей в истории НХЛ 1
12:22
Маски в некоторых аптеках Алтайского края оказались в дефиците. Зато не выросли в цене 6
12:08
Нашумевшую пьесу Ивана Вырыпаева прочитают в алтайском театре 0
12:00
Без границ: покупки и продажи в интернете стали проще 4
11:57
Депутат Госдумы Терентьев обратился к алтайскому губернатору по льготам "детям войны" 16
11:35
Вспомни, капитан: барнаульскому атлету Сергею Шубенкову вручили новые погоны 19
11:22
Эффективная энергетика. "Алтайэнергосбыт" отчитался за 2019 год 0
11:17
Алтайские путешественники поплывут по Енисею в Салехард 11
11:05
Молодость и долголетие: почему алтайский мёд покупают в Москве и Краснодаре 2
10:49
Резкий скачок числа больных коронавирусом объяснили в Китае 9
10:37
Названа доля россиян, которые получили прибавку к зарплате 4
10:18
Следком возбудил уголовное дело из-за неоказания медпомощи жительнице Новоалтайска 5
10:12
Ди Каприо отказал Киркорову в совместном селфи 21
10:00
Озеро надежды: "Росводоканал" подарил жителям Барнаула тысячу тонн воды 7
09:44
15 февраля в Алтайском крае пройдут гонки на собачьих упряжках 0
09:19
Восемь украинцев погибли при аварии в Псковской области 5
09:04
Милый мой бухгалтер: как не ошибиться с выбором сотрудника 10
08:45
Смотреть на звезды и танцевать. Чем заняться в Барнауле в День святого Валентина 0
08:33
Россиянам хотят запретить шуметь днем 48
08:18
Стюардесса рассказала, чем опасны кофе и чай в самолете 10
08:11
Про умные счетчики и высокие тарифы: задай вопрос гендиректору БГЭС
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
08:03
Самый вкусный праздник: Барнаул отпразднует Масленицу 0
07:44
Пенсионерка намерена отсудить 100 тысяч у барнаульского перевозчика 2
07:28
Барнаульский футболист мог оказаться в английском клубе 8
07:13
Мэрия построит дорогу к будущему ФОКу в районе новостроек Барнаула 39
07:01
Честно о сложном: учредитель фонда "Облака" выйдет в прямой эфир 12
06:41
Индивидуальный инвестиционный счёт. Как заработать деньги почти ничего не делая 11
06:32
Любовь – она и у животных любовь. Фото очаровательных парочек 1
06:14
Кто должен чистить крыши от снега и наледи в Барнауле и кому все-таки жаловаться 15
06:02
Аккуратнее за рулем. О погоде в Алтайском крае 13 февраля 1
23:45
Алтайские врачи провели уникальную операцию пятилетней девочке 1
23:06
"Духовный" поезд будет неделю ездить по Новосибирской области 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.