В России предложили «гаражную амнистию». Но не для всех

Минэкономразвития и Росреестр предложили упростить порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки, где эти гаражи располагаются. Законопроект уже внесли в правительство.

Документ затрагивает землю под частными гаражами и машино-места в коллективных гаражах. При этом пройти упрощенную процедуру смогут только владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря 2004 года.

По подсчетам Росреестра, "гаражная амнистия" облегчит жизнь 4,5 миллиона россиян, чьи гаражи до сих пор не зарегистрированы.

Для оформления прав на само строение и землю под ним понадобятся лишь документы, подтверждающие длительное использование объекта, выплату пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, а также квитанции, подтверждающие оплату эксплуатационных расходов.

Начало "гаражной амнистии" запланировано на 2021 год.