Рост 60%. Число киберпреступлений на Алтае достигло рекордных показателей

Количество преступлений в IT-cфере в 2019 году в Алтайском крае достигло рекордных показателей. При этом в остальных сферах зарегистрировано снижение преступлений в целом на 3,5% по сравнению с 2018 годом. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, генерал-лейтенант Андрей Подолян.

По его информации, всего в 2019 году было зарегистрировано 4053 факта киберпреступлений против 2500 годом ранее. Однако заметно уменьшилось количество мошенников, сообщающих людям по телефону, что их родственники попали в беду. Для помощи им они просят перечислить на карту деньги. По словам Андрея Подоляна, жители края реже стали реагировать на уловки мошенников, а сразу обращаются по данному факту в полицию. При этом зафиксирован приличный рост количества краж денег с банковских карт.

В прошлом году в МВД были созданы специальные отделы для борьбы с преступлениями. Пока же статистика не так положительна: раскрываемость преступлений в IT-сфере составляет всего 20%.

Одновременно с этим, как пояснил глава алтайской полиции, на 20,8% уменьшилось количество фактов умышленного причинения вреда здоровью, на 26% – разбойных нападений, на 24,6% – поджогов, на 23,5% – грабежей и краж – на 5,7%. В целом за год в регионе было совершено 37 тысяч преступлений.

Сотрудниками полиции было изъято 420 килограммов наркотических веществ. Прекращена деятельность 25 наркопритонов.

Еще на 47% снизилось количество преступлений, совершенных под действием наркотических или токсических веществ.