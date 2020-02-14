Платный выезд в центр и "выделенки" могут ввести в Барнауле ради развития транспорта

Барнаул может войти в число 25 городов России, которые могут принять участие в федеральной программе ВЭБ по обновлению электротранспорта. Столица края может получить на новые трамваи и троллейбусы около 25 миллиардов, однако средства позднее нужно будет вернуть банку. В администрации города прошло заседание по рассмотрению перспективных направлений привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта города. В нем приняли участие представители региональных профильных ведомств, председатели комитетов администрации, представители "Центртранса" и "Горэлектротранса".
Выделенные полосы и платный въезд
Сейчас изношенность общественного транспорта в городе – 98%. В последний раз трамваи новые покупали около 10 лет назад. В городе существует проблема пробок. В Барнауле есть несколько мест с так называемым "узким горлышком": Калинина, Павловский тракт и другие. В городе фиксируется увеличение количества личного автотранспорта, что также влияет на образование заторов.
Как пояснил замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, необходимо менять приоритет в городе именно общественному транспорту. Ежедневно им пользуются около 300 тысяч барнаульцев.
"За 15 лет у нас стало больше автомобилей на 525 тысяч и цифра растет. Москва сейчас активно занимается развитием городского электротранспорта, как и Европа. Будущее – за развитием электротранспорта. Транспортные проблемы решают по-разному: платный въезд в центр, платные парковки, выделенные полосы для общественного транспорта. Очевидна тенденция к ограничению легкового движения в городах. За ГЭТом все перспективы. Это перспективно, это экологично, это массово. Городской электротранспорт – это будущее", – сообщил в ходе совещания Дмитрий Коровин.
Трамваи до Южного
Что касается проекта, то ВЭБ.РФ предлагает реализовать его в рамках концессионного соглашения, согласно которому необходим возврат инвестиций. В мэрии надеются, что сделать это будет возможно посредством увеличения пассажиропотока, повышения энергоэффективности, а также за счет выполнения дополнительных организационных мероприятий. Несмотря на экономические нюансы проекта, эксперты сходятся во мнении, что развивать городской электротранспорт в Барнауле необходимо.
Помимо покупки новых трамваев и троллейбусов, проект предусматривает строительство новых путей: продление трамвайных путей в поселок Новосиликатный, строительство сети по проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), по Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской Армии. Кроме того, возможно продление трамвайной линии до поселка Южного.
Как пояснил amic.ru руководитель городского сообщества "Шпиль" Егор Галкин, платный въезд в город не поможет развитию общественного транспорта. Однако в целом идеи мэрии и Минтранса – хорошие.
"Я считаю, что правильнее делать выделенные полосы для общественного транспорта. Такой мерой мы решим несколько проблем. Первое – у нас будет меньше пробок, а в перспективе их не станет совсем. Второе – покажем приоритет для общественного транспорта, а не только для машин. Это крайне важно, для того чтобы решить первую проблему. Дальше: нам нужно обновлять транспорт – делать его современным и комфортным. Поэтому считаю, что намерения развития абсолютно правильные", – пояснил Егор Галкин.
300 миллиардов от Минтранса
Отметим, что Барнаул также может принять участие в другом федеральном проекте по обновлению подвижного состава автотранспорта. Город может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Прежде всего, на закупку новых трамваев и троллейбусов. В проекте могут принять участие все крупные города страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Речь идет совокупно о 10 млрд поездок в год (200 поездок на пассажира) при среднем тарифе 20 руб. за поездку. Средний размер существующей региональной субсидии оценивается в 5 руб. за поездку, средний экономически обоснованный тариф составляет 35-37 руб. Количество автобусов разной вместимости – 50 тыс. штук.
Комментарии
Брехуны
Те трамвайные пути, которые есть, отремонтируйте, все кривые, с гнилыми шпалами.
"За 15 лет у нас стало больше автомобилей на 525 тысяч и цифра растет.
Это у кого? В Барнауле 180 тыс. зарегано. А Если в РФ, то за 15 лет не такой большой рост
"средний экономически обоснованный тариф составляет 35-37 руб." (с)
Будут выделены деньги или нет,но перевозчики сейчас ухватятся за эти цифры.
До Южного просто необходимы трамвайные пути, заметно разгрузится как южный тракт так и Змеиногорский, но боюсь что это места всех южан не осуществима из за того что там проходит как газовая труба так и канализационный коллектор, а жаль очень жаль
14.02.2020 07:34
кенни
Не переживай,за деньги прорубят новую просеку,минуя ваши трубы и коллекторы.
Нью-васюки?
Деньги будут выделены под процентик,как отдавать собираются?
Как выделенные полосы могут убрать пробки? Опыт был на Ленина в районе площади Советов. Едешь - правая выделенная полоса пустая, на неё легковым нельзя. А по остальным, как всегда, устраиваются гонки автобусов. На мой взгляд. введение выделенной полосы возможно только при условии запрета общественному транспорту покидать её, кроме аварийных ситуаций. Вот, как трамваи, автобусы по выделенке, а остальные по остальным полосам.
"делать выделенные полосы для общественного транспорта. Такой мерой мы решим несколько проблем. Первое – у нас будет меньше пробок, а в перспективе их не станет совсем."..... это как? Уменьшить количество полос для личного транспорта и уменьшится количество пробок? интересно... что он курит?
Нью Васюки просто Бендер отдыхает
Платный въезд, ну нет ничего проще чем выставить барьеры, на реальные мероприятия мозгов у нашей власти похоже не хватает совсем. Как точечная застройка в центре так ура - бабки в казну т.е. в карманы, как развитие инфраструктуры так бабки кончились - чиновники своё не отдадут это же их деньги, а не народные.
новый закон природы!!! сужение дороги приводит к исчезанию пробок!!!! Пользуйтесь... люди!
Очень много мест в городе где можно разгрузить участки дорог простым изменением организации движения, очень недорогим расширением перекрестков (например Матросова-Ленина, Аносова-Ленина)
может принять участие в другом федеральном проекте по обновлению подвижного состава автотранспорта
Прежде всего, на закупку новых трамваев и троллейбусов.
м-да, запах денег отключает напрочь логику )))
средний экономически обоснованный тариф составляет 35-37 руб
с нетерпением после принятия поправок к конституции ждем повышения стоимости проезда на общественном транспорте минимум на 10 рублей ...
14.02.2020 08:21
Eugene
например Матросова-Ленина
А дома куда девать, если расширять?
14.02.2020 08:14
Сергей
Уменьшить количество полос для личного транспорта и уменьшится количество пробок? интересно... что он курит?
Нормально он говорит. Это приведет к тому, что часть из пробок пересядет на общественный транспорт. Время нынче дорого.
А дома куда девать, если расширять?
знамо куда - сносить-с
а собственникам денежную компенсацию по рыночной стоимости...
Выделенные полосы для гортранспорта, нуну, тока там где есть четыре полосы в одну сторону или всё встанет нафиг.
Ну платный въезд в центр города это ваще радость для тех кто там живёт.
14.02.2020 08:14
Сергей
Вот вот. На выделенную полосу простому транспорту нельзя, тока для поворота на право в небольшом кусочке длинной в автомобиль - выстраивается очередь на светофоре правоповорачивальщиков которым нужно гортранспорт по своей полосе пропустить ещё, сколько они так простоят например на ленина молодёжная когда там иногда автобусов и маршруток до главпочтамта стоит. Левую полосу займут поворачивальщики налево их там утром и вечером когда жоповозы на работу/сработы едёт тоже почти то главпочтамта в очереди. Ну а тем кто прямо едет будут стоять за поворачивальщиками на лево и направо. А ещё там самая правая полоса занята задами авто которые запарковали по краю дороги и ехать по ней не занимая часть второй ваще никак.
14.02.2020 08:57
- гость -
А Вы не задумывались, что автобусы будут тоже в пробках стоять, но правда на своих выделенных полосах! На перекрестках поворот на право автомобили с каких полос осуществляют? Выделенка это только в головах чиновников - решение проблем...
14.02.2020 08:17
- гость -
Почему же сужение дороги на мосту по Ленина не приводит к исчезновению пробки, а наоборот - увеличивает?
Это надо было сделать очень и очень давно.
Вести платную парковку Ленина, Красноармейски, Строителей, Социалистический и все вопросы решатся сами
14.02.2020 09:28
АБОРИГЕН
Ну наконец то!!! Проспал что ли? А то я забеспокоился уже...
Что там с RLT ?
14.02.2020 09:37
- гость -
Не переживай так, это вредно.
Платный въезд в центр города ? А ничего что большинство там работает ? Выносите офисы контор своих, в первую очередь администрацию всю из центра.
Т.е. на всем протяжении где будет выделенная полоса не будет парковок?
Вот так, если задуматься, ОТ при любом раскладе не может быть дешёвым и удобным как личное авто. На простом примере: сейчас ежедневный проезд, у меня с супругой, из Новоалтайска на работу в Барнаул стоит в день всего на 40 рублей дороже чем на ОТ, при несравненном удобстве, это с учётом всех налогов, обслуживании в сервисе и прочего. При этом перевозчики постоянно ноют что им мало денег, автобусы убитые, всегда битком, ходят не часто.
Чтобы сделать проезд на ОТ комфортным нужно существенно увеличивать автопарк, что бы были только сидячие места, кондиционер и печка. Соответственно стоимость проезда должна вырасти кратно (примерно в 2-три раза). Тогда ездить на машине станет передвигаться дешевле и всё-равно комфортнее.
ОТ может быть дешевле только если он будет ходить битком, в этом суть.
Следовательно чтобы избавиться от пробок рано или поздно сделают платные парковки, платный въезд, платный выезд и прочее лишь бы пересадить людей с личных авто сделав их жизнь более отвратительной чем она есть сейчас.
Не переживай так, это вредно.
Да ладно, пришел же, отпустило.)))
Выделенные полосы - скорее всего это хорошо, но при условии добавления её к существующим.
Платный въезд в нищем городе - категорически плохо. Центр Барнаула - это проспект Ленина, Красноармейский, ну и с натяжкой Комсомольский и Челюскинцев. Это транспортные артерии по которым въезжаю и выезжают из города. Тем более сейчас другого выезда нет, так как старый мост на ремонте. Платный въезд в центр будет равен платному въезду в город (не считая объездной).
Платные парковки - не решат ничего, только обогащение особо приближённых. Вот контроль за правильностью парковки и достаточное количество парковочных карманов - это хорошо.
Вот сейчас на Ленинском почти везде парковка по знакам должна быть параллельна дороге. И там где это правило соблюдается стало свободнее. Где до сих пор задние части машин торчат на полосе - не удобно. Там надо штрафовать
14.02.2020 10:29
- гость -
Вот тут с Вами полностью соглашусь!
14.02.2020 10:13
- гость -
Бессмысленно критиковать общественный транспорт которого по сути между Новоалтайском и Барнаулом нет. Его по сути нет и в самом Барнауле и в самом Новоалтайске. Транспортным хребтом любого крупного города является ИЗОЛИРОВАННЫЙ ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ И ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, т.е. метрополитен или LRT (скоростной трамвай в советской терминологии). Поэтому претензия к комфорту, удобству и быстроте перемещения "несколько" преждевременны.
Метрополитен Барнаулу не нужен ввиду его избыточности, слишком мощная производительность для местного пассажиропотока и стоимости постройки. Кардинально, радикально и надолго вопрос с пробками закроет только постройка и развитие системы LRT как внутри города так по линии Новоалтайск-Барнаул-Южный.
14.02.2020 10:29
- гость -
Ни в коем случае ни как добавление, а только за счет уже имеющихся, иначе никакого эффекта не будет.
14.02.2020 10:39
АБОРИГЕН
Объясните, пожалуйста.
Как сужение проезжей части решит проблему пробок?
развитие системы LRT
Фу! Аборигеша- совсем отпустило.)))
Вчера доехали с ж/д вокзала до Энтузиастов всего за 30 минут после 21 часов на 7 трамвае. Автобусов в это время уже нет.
14.02.2020 10:56
- гость -
Чтобы стимулировать людей использовать ОТ, необходимо создавать для этого условия. Многие заблуждаются говоря о равных правах пешеходов и автомобилистов. Мол надо развивать ОТ не в ущерб частным автомобилям. Это базовое заблуждение. В городе должна действовать простая система приоритетов, ОТ - это всегда быстро, комфортно и дёшево, личный автомобиль для ежедневного использования - дорого, неудобно и медленней чем ОТ. Только тогда ОТ займет то положение которое позволит избавиться от пробок и выведет его на самоокупаемость. В системе ОТ не работает правило "рыночек порешает".
ОТ - это всегда быстро, комфортно и дёшево,
Спасибо, поржал от души.
14.02.2020 12:31
Пионер
Да не за что. Хоть узнаешь что бывает и так.
14.02.2020 12:06
АБОРИГЕН
Вы не правы. "ОТ - это всегда быстро, комфортно и дёшево"
Не может ОТ быть комфортным, так как общественное. Нельзя чувствовать себя комфортно в толчее. Если купить больше автобусов чтобы обеспечить комфорт - автоматически это перестанет быть дешёвым. Остаётся только - быстро.
В существующих реалиях, с учётом пробок, личный транспорт в разы комфортнее, в разы удобнее и быстрее, так как автобусы стоят в тех же пробках.
Чтобы изменить ситуацию жизнь автомобилистов искусственно нужно сделать хуже в угоду развития.
И пора понять, что НИКОГДА ОТ не будет комфортнее и удобнее автомобиля. Иначе он должен ходить через каждые 2 минуты полупустым. Следовательно вся эта затея в конечном счёте ляжет на плечи обычного человека. Проезд на ОТ станет дорогим и всё равно не таким удобным как машина. Проезд на машине ОЧЕНЬ дорогим.
И всё бы ничего, если бы эти самые мешающие всем автомобилисты были инопланетяне, и фиг бы сними. Так нет же, автомобилисты это мы с вами, папа, мама, сестра, брат. Почти у каждой семьи есть автомобиль, а то и несколько.
Выделенка - это хорошо. Это очень хорошо.
НО!
Только если запретить парковку на Ленинском в принципе - от Нового рынка до Гоголя - тогда толк будет.
Ну и драть автобусников за выезд в левые ряды нещадно.
Иначе - будет только хуже.
Уже сейчас личный транспорт это далеко не быстро. Чем он быстрее? Машину надо прогреть, от снега почистить, от наледи отскрести. А в автобус запрыгнул и поехал сразу. А потом в центре вылез на остановке - и пошёл, а не ищешь, где же запарковаться, наматывая круги.
14.02.2020 13:01
- гость -
Я не могу быть правым или не правым, потому что не говорю от себя. Те моменты, что я постоянно тут проговариваю эта "таблица умножения", изложенная в профильной литературе и многократно реализованная в различных городах мира.
Толчея и отсутствие приемлемого комфорта в ОТ это не более чем ошибка в выборе типа ОТ и не верно созданных в городе приоритетах.
Город это место где автомобиль - роскошь. Пожалуйста, езжай, но будь готов нести дополнительные расходы за свой избыточный комфорт.
Создание системы ОТ удовлетворяющего критериям мобильности, удобства и высокой скорости перемещения по городу, задача решенная и реализованная во многих городах. Поэтому ваше "никогда", "дорого" и прочее, можно объяснить только недостаточной информированностью.
Поразительно как обыватель не может осознать физической невозможности реализации приоритетов в пользу личного автомобиля в крупных городах. США и Европа прошли по этому пути упёршись в итоге в тупик, они тоже не хотели признавать этого простого факта до тех пор, пока жизнь в городе, в парадигме легкового автомобиля, стала просто не возможна и начала буквально разъедать и разрушать городскую ткань не оставляя место ни для его кроме автомобильной инфраструктуры. "Роман с автомобилем" в Европе закончен, мы же предпочитаем не использовать этот опыт набивая новые шишки на старых грабл_ях.
Я не могу быть правым или не правым
Очень даже можешь, т.к. те, мнение которых ты высказываешь, тоже могут быть правыми или неправыми, в зависимости от экономической ситуации, страны, климата, времени, уровня урбанизации и кучи многих других переменных. Называя это мнение "таблицей умножения", ты умышленно подменяешь понятия, т.к. это всего лишь теория урбанизации, наподобие марксизма-ленинизма в свое время. Именно поэтому, ты сыпешь общими терминами, пустыми напыщенными фразами, но от нашей, барнаульской, реальности это все на расстоянии коммунизма находится. Поэтому, всё - мимо.
Развивать будут общественный транспорт, а мне это надо? У меня своя машина. Однако я тоже должен буду кому-то за что-то еще доплачивать, чтобы другой мог ездить на общественном транспорте?
Пионеру,
просто наша барнаульская реальность отстала от мирового опыта лет на 50. И Вам нужно научиться это признавать, а не защищать свое болото не разобравшись.
гостю 13:52
Да пусть у вас хоть свой экскаватор. Это мало кого волнует. Волнует вопрос, как выжить городу, оставшись городом для людей, а не городом для машин.
Пионеру,
просто наша барнаульская реальность отстала от мирового опыта лет на 50. И Вам нужно научиться это признавать, а не защищать свое болото не разобравшись.
Ну мы и с женщинами, по-старинке, спим. Невзирая на отсталость от мирового опыта.
14.02.2020 13:52
Пионер
Ну что тут я тебе скажу, если бы ты был хоть немного в теме, то знал, что эти, как ты сказал общие термины, работают прекрасно везде. От оплота капитализма США, до Восточной Европы, относительно недавно избавившейся от власти коммуняк. Урбанистика это лишь вершина айсберга, а есть ещё градостроительство, городское планирование, транспортные системы, социология и проч.
Сравнивать все эти направления с мёртворожденной экономической теорией Маркса это все равно что путать зелёное с тёплым.
Ссылаться на опыт Европы более чем не уместно ввиду разных причин из которых самая главная - это мизерная площадь самих стран, миниатюрные города и улочки в них. Нам с них зачем пример брать?
К примеру в многих странах Европы велосипед - отличная круглогодичная альтернатива как личному автомобилю, так и ОТ. У нас эта тема не актуальна из-за зимы в пол года.
14.02.2020 14:35
- гость -
Если у них мало площади, то почему их города куда более просторные и разумно организованы и не застроенные 25 этажными микрорайонами, при этом уровень автомобилизации выше российского в 2-3 раза? Следую вашей логики они должны лепить горбатого как барнаульские застройщики, но нет, мало и среднеэтажная квартальная застройка там это основной тип жилой застройки.
14.02.2020 14:38
- гость -
РФ единственная северная страна в мире, где в крупных городах отсутствует велосипедная инфраструктура. Канада, США, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия это страны где люди круглый год используют велосипеды. Вы повторяете довольно распространенную в РФ климатическую отговорку, но она ложная.
Ну что тут я тебе скажу, если бы ты был хоть немного в теме, то знал, что эти, как ты сказал общие термины, работают прекрасно везде.
Прекрасно и одинаково везде работают только законы математики. Не подменяй понятия, будь любезен.
Вы повторяете довольно распространенную в РФ климатическую отговорку, но она ложная.
Доказухи мы, конечно. не получим. Просто надо на веру принять, что сейчас на велосипеде удобно и комфортно двигаться.
личный транспорт в разы комфортнее, в разы удобнее и быстрее, так как автобусы стоят в тех же пробках.
Раз ехал в автобусе и интересная дева проехала на люксовом авто мимо. Так вот, я ее временами наблюдал от Дома Союзов до С-Западной. Час пик был.
В разы быстрее, ага.
14.02.2020 13:52
- гость -
Развивать будут общественный транспорт, а мне это надо? У меня своя машина. Однако я тоже должен буду кому-то за что-то еще доплачивать, чтобы другой мог ездить на общественном транспорте?
-------------------------------
Хожу пешком. Против трат налогов на уборку дорог. Предлагаю ввезти зимний налог на автомобилистов,ездящих зимой, за уборку дорог в зимнее время. Добавить эконалог за зимний прогрев автомобиля.
Для поездки на длительное расстояние мне трамвая достаточно, а они сами чистят.
14.02.2020 15:10
Пионер
Я не сказал что они работают одинаково, я сказал что они работают. Не переиначивай сказанное, будь любезен.
Ничего не надо принимать на веру. Достаточно зайти в гугл карты и "попутешествовать" по улицам северных городов Европы, чтобы понять, не работает любимая многими в РФ климатическая "отмазка".
14.02.2020 15:20
АБОРИГЕН
Хоть бы фото что ли сбросил. Например, зимой в Канаде все едут на великах.
Достаточно зайти в гугл карты и "попутешествовать" по улицам северных городов Европы,
Как северные города Европы относятся к Российской Федерации? Путешествовать по любому можно? Или есть определенный список? А если выйти на улицу и попутешествовать по улицам Барнаула? Картинка будет отличаться? В чем причина различия картинок?
Почему план чиновников с пересадкой граждан с авто на ОТ не сработает в Барнауле:
1. У нас тяжелый климат, 9 мес в году холодно. Люди покупают автомобиль чтобы в нем быть защищённым от тяжелого климата, ехать зимой в тепле, летом в прохладе. Общественный транспорт у нас такой функции не даёт и не даст никогда так как хронически недофинансирован.
2. Неблагоустроенное общественнее пространство. Люди покупают машины для того чтобы не ходить по лужам, не месить грязь и снег, не падать на льду. Пространство это в обозримом будущем останется таковым. У нас тут не Москва, на 1 барнаульца приходится всего 16 тыс в год бюджета, на 1 москвича - 160 тыс. У нас всегда будет грязь и лужи (летом), снег и лёд (зимой) кроме центральной чести города. А люди живут не только в центре.
3. Неразвитый общественный транспорт. Чтобы он был как в Европе, нужны сотни миллиардов инвестиций. Их в Барнауле нет и не будет. Стоимость проезда. Сейчас она в Барнауле 25 руб., а в Европе 3-5 евро (210-350 руб) за 1 поездку. Хорошее не бывает недорогим.
P.S. Чиновники не смогут силой пересадить граждан на ОТ. Люди все равно будут ездить на авто. Доширак будут кушать, н
14.02.2020 15:27
Пионер
В том что РФ отстает в развитии на 30-40 лет, ища оправдания, например в климате.
14.02.2020 15:28
-гость-
Ну вот ещё один выдрессированный.
Многим местным завсегдатаем советую почитать что нибудь по теме "Выученная беспомощность".
В том что РФ отстает в развитии на 30-40 лет, ища оправдания, например в климате.
Хорошо. Допустим, что РФ отсталая. Платный въезд в центр сократит это отставание? Или все же не "пришей к козе рукав" будет? Чего из тебя вытягивать по крупицам-то надо? Написал бы программу, как сократить это отставание. Бросить картинку северного европейского города и брякнуть - надо вот так - как то недостаточно в серьезном разговоре. Вот какие первые шаги должны быть?
14.02.2020 15:29
АБОРИГЕН
В том что РФ отстает в развитии на 30-40 лет, ища оправдания, например в климате.
К слову, Европа сейчас из-за циклонов стоит почти полностью. По крайней мере в Германии отменяли ж/д сообщение и 2000 авиарейсов всего 3 дня назад.
К слову, Европа сейчас из-за циклонов стоит почти полностью. По крайней мере в Германии отменяли ж/д сообщение и 2000 авиарейсов всего 3 дня назаlд
У нас Барнаул после шторма получасового в позапрошлом году в себя пару недель приходил. А в Европе ураган несколько дней бушевал. Не сравнивайте с пальцем
14.02.2020 15:48
- гость -
Не надо грязи. Транспорт у нас работал в снегопады бесперебойно.
14.02.2020 15:28
-гость-
Во времена когда был СССР все прекрасно ездила на ОТ. У единиц были свои авто и то они на них жоповоздством не занимались, а ездили на работу/сработы на ОТ.
По-моему, гражданин Галкин не большого ума. Преступно слушать всяких олухов, когда нас хотят загнать в многомиллиардный кредит.
Во времена когда был СССР все прекрасно ездила на ОТ
Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу.
Вы можете писать здесь все что угодно, но не будет в Барнауле ни выделенных полос для ОТ, ни платного въезда, ни других ужасов и кошмара. Все что будет - закупят сейчас сколько то единиц ОТ за федеральные деньги и на этом все ограничится. Не изменится ничего, все продолжат ездить на авто и стоять в пробках, включая этот новый ОТ
Дорогу зимой чистить очень дорого. Кто зимой ездит тот пусть и платит, а то платим все с налогов.
14.02.2020 16:19
месный
Во времена когда был СССР все прекрасно ездила на ОТ. У единиц были свои авто и то они на них жоповоздством не занимались, а ездили на работу/сработы на ОТ.
-------
Во времена СССР общ.транспорт в Барнауле так же отвратительно ходил, как и сейчас. Хотя пробок не было.
Автобусы битком набитые, хрен влезешь. Толпы людей на остановках. Уехать было очень сложно.
Дорогу зимой чистить очень дорого. Кто зимой ездит тот пусть и платит, а то платим все с налогов.
Ты либо разжигаешь, либо очень глуп. Автомобилисты платят налоги - в бензе, на авто, платон. Твои три копейки туда не попадают. Но, если добавить налог на очистку дорог зимой - то ты его будешь оплачивать через магазин.
14.02.2020 18:19
- гость -
Больше трёх пяти минут никогда не стоял чтобы на работу с работы поехать. А с дачи например с конюхов можно было в город в 23часа уехать спокойно в любой день
14.02.2020 19:48
Пионер
в бензе, на авто, платон.
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Эти налоги на очистку дорог в Барнауле не идут.
Молодцы ребята!Самое время ввести платный въезд в центр! старый мост закрыли на 2 года на ремонт, на новый окромя как через центр не попасть.Да при таком раскладе можно утверждать любой тариф за въезд в центр-альтернативы-то у людей НЕТ!!!
15.02.2020 02:09
gorca
Не суетись под клиентом, старушка. Бред от Галкина и прочих, озвученный в статье, никогда не сбудется.
Давно пора это всё делать.
У меня есть авто, но с удовольствием пользовался бы больше общественным транспортом, если бы он был быстрее и современнее. А это реально сделать только при закупках новой техники и выделенных полос, вот тогда точно всё поедет, когда некоторые автомобилисты вроде меня пересядут на ОТ, а не упертые как тут в комментариях. Никто их с дорог не выгоняет, просто надо понимать, что если вы купили авто никто не должен для вас строить новые дороги и расширять бесплатные парковки.
15.02.2020 08:53
- гость -
15.02.2020 02:09
gorca
Не суетись под клиентом, старушка. Бред от Галкина и прочих, озвученный в статье, никогда не сбудется.
Ну сказать- хам он и в Африке хам!!!