Привет из 90-х. Мужчину избили и погрузили в багажник в центре Бийска

Следственные органы задержали двоих ранее судимых жителей Бийска по подозрению в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился ночь 8 февраля 2020 года рядом с одним из развлекательных заведений алтайского наукограда.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как 35-летнему мужчине наносят несколько ударов, а потом грузят обмякшее тело в багажник автомобиля.
"Подозреваемые нанесли ему многочисленные ранения в жизненно-важные органы, после чего поместили в багажник автомобиля и вывезли за город с целью последующего убийства.", — констатирует региональное управление Следкома.
Однако довести задуманное до конца им не удалось. Потерпевшему удалось вырваться и сбежать.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, сопряженное с похищением человека группой лиц по предварительному сговор". Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Комментарии
Вокруг столько свидетелей.
На что рассчитывали убийцы?
Или их настолько боятся?