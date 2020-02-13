Металлурги вложат 44 млрд рублей в промышленность Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и руководитель акционерного общества "Сибирь-Полиметаллы" (дочерняя компания Челябинкого цинкового завода) Вадим Рязанцев обсудили планы компании инвестировать крупную сумму в промышленность региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, речь идет о 44 млрд рублей, больше половины из которых до 2024 года направят в разработку действующих рудников и освоение новых месторождений в Алтайском крае.

В этом году планируемый объем добычи руды превышает 800 тысяч тонн. А через четыре года АО планирует выйти на максимальный объем в 1,5 млн тонн в год.

Добываемое сырье, в частности, будут обрабатывать на территории Алтайского края. Так, на Рубцовской обогатительной фабрике из руды производят цинковые, медные и свинцовые концентраты, а на Зареченской обогатительной фабрике в Змеиногорске – медно-свинцовый, цинковый и гравитационный концентраты.

Рязанцев уточнил, что с приходом компании Алтайский край получит достойно оплачиваемые рабочие места. По его словам, коллектив "Сибирь-Полиметаллы" насчитывает свыше 1900 человек со средней зарплатой в 50 тысяч рублей.

Томенко пообещал оказать содействие в подготовке необходимых кадров.

"По этому направлению будем с вами взаимодействовать, готовы прислушиваться к рекомендациям и пожеланиям о том, специалисты какого класса нужны, и ставить задачи перед нашей системой среднего профессионального образования", – пояснил губернатор.

Отметим, что в рабочей встрече также принял участие зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин.