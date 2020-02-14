В Алтайском крае пожарные вытащили из огня многодетную семью

В ночь с 12 на 13 февраля в одном из домов в селе Баево случился пожар.

К моменту прибытия спасателей в доме наблюдалось сильное задымление. Наиболее вероятной причиной возгорания стала неосторожность главы семейства при курении. Как отмечают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, мужчина бросил тлеющую сигарету в мусорное ведро с бумагой. Пожар удалось ликвидировать, площадь возгорания оценили в один квадратный метр. Пострадавших нет.

По вине отца четверо детей могли остаться без жилья или погибнуть. Предположительно, мужчина в момент возгорания был пьян и даже не догадывался о том, к чему привела его неосторожность.

Отмечается, что прибывшая на место происшествия машина скорой помощи отвезла семью в районную больницу.