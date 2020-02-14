Плюсовую температуру обещают жителям Алтайского края в предстоящие выходные

Умеренно морозные выходные прогнозируют алтайские синоптики.

Так, в субботу, 15 февраля, ночью в крае -9...-14 градусов, местами по северу до -20 градусов. Днем прогнозируют -3…-8 градусов, по югу потеплеет до +3 градусов. Без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В воскресенье, 16 февраля, ночная температура на Алтае составит -10…-15 градусов, местами до -20. Днем ожидается -2…-7 градусов, по югу до +3. Без осадков и также сильная гололедица.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле днем 15 февраля и 16 февраля прогнозируют -4…-6. Без осадков.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду.