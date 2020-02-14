Барнаульцев просят опознать злоумышленника из караоке-бара

Полицейские просят барнаульцев помочь установить личность одного из мужчин, который был участником конфликта в ночь с 16 на 17 января 2020 года в караоке-баре "Унисон" на Энтузиастов, 16а.

Стражи порядка гарантируют анонимность и призывают отозваться очевидцев случившегося инцидента.

Контактные телефоны: +7 913 099 2798, +7 963 536 3377, +7 963 534 7999 или 02, 102.

