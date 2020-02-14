Барнаульцев просят опознать злоумышленника из караоке-бара

Полицейские просят барнаульцев помочь установить личность одного из мужчин, который был участником конфликта в ночь с 16 на 17 января 2020 года в караоке-баре "Унисон" на Энтузиастов, 16а.
Стражи порядка гарантируют анонимность и призывают отозваться очевидцев случившегося инцидента.
Контактные телефоны: +7 913 099 2798, +7 963 536 3377, +7 963 534 7999 или 02, 102.
Комментарии
Пусть потерпевшие назначат денежное вознаграждение, сразу расскажут кто такой
но военного похож, с сибирского поди...
Какого военного? он даже на мента не тянет. Обычный зек с шинка-петушинки.
остроносый - на западенца поход
Правильно - с шинки петушинки (колония общего режима №1 за шинным заводом)
Этого сидора знаю, он в Химках деревянными членами торгует (к/ф Ширли-Мырли)
Этого сидора знаю,
В Ширли мырли вместо "сидора" первая буква "П". Там это слово Табаков произносит с экрана, и никакая мразь не запикивает. А колхозные моралисты блокируют много литературных слов русского языка.
фильм Раскол посмотрите там и не такие слова говорят...
На Месного вроде по фото похож
Только гвозди во вторсырьё сдал