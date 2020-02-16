Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

23-летняя жительница Москвы погибла во время конкурса по поеданию пирожных. Как сообщает телеграм-канал Baza, девушка подавилась десертом и умерла на месте.

Конкурс проходил 15 февраля в одном из баров в центре Москвы. Отмечается, что москвичка проводила там время с друзьями и согласилась принять участие в конкурсе, организованном заведением.

Во время соревнования девушка выбилась в лидеры, и перед финальным свистком засунула в рот сразу несколько пирожных, которыми в итоге и подавилась. Никто из присутствующих не успел оказать ей первую помощь – москвичка умерла до приезда медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть.