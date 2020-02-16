Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

23-летняя жительница Москвы погибла во время конкурса по поеданию пирожных. Как сообщает телеграм-канал Baza, девушка подавилась десертом и умерла на месте.
Конкурс проходил 15 февраля в одном из баров в центре Москвы. Отмечается, что москвичка проводила там время с друзьями и согласилась принять участие в конкурсе, организованном заведением.
Во время соревнования девушка выбилась в лидеры, и перед финальным свистком засунула в рот сразу несколько пирожных, которыми в итоге и подавилась. Никто из присутствующих не успел оказать ей первую помощь – москвичка умерла до приезда медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть.
Комментарии
Вот и думай потом, стоит ли заключать с такими законный брак. А недавно еще видео про таксиста было, пост про рекламщицу, ну и т.д.
Раньше соревновались способностями в созидании, теперь в жратве. Показатель деградации общества.
Общество здесь при чём? Что, у нас в каждом кафе проходят соревнования, кто больше сожрёт?
Спрос рождает предложение, вот при чем .
Слабый рот оказался
Премия Дарвина 2020.