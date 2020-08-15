Депутаты Госдумы вслед за членами Совета Федерации отчитались о доходах за 2019 год. Информация доступна на сайте ГД. В состав нижней палаты парламента входит 10 человек, представляющих Алтайский край. Всего в Госдуму от региона делегировано 8 единороссов, а также по одному представителю от КПРФ и "Справедливой России".

Доход единоросса Александра Прокопьева в 2019 году составил 96,883 млн рублей (83,002 млн – годом ранее). Супруга Прокопьева задекларировала 5514 рублей (было 878 тысяч рублей). В собственности у депутата находится земельный участок под дачное хозяйство (4936 кв. м), жилой дом с правом регистрации проживания (1100,7 кв. м), жилое строение без права такой регистрации (508,1 кв. м), три квартиры общей площадью 472 кв. м и еще одна квартира, находящаяся в общей совместной собственности (51,4 кв. м), а также два нежилых помещения (суммарно 421,5 кв. м). У супруги депутата в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 66 кв. м и нежилое помещение (30,2 кв. м). Из транспортных средств Александр Прокопьев располагает мотоциклом Ducati xDiavel S, а также катером Master Craft XT20.

Известный борец с табаком, представитель ЕР Николай Герасименко задекларировал 7,428 млн рублей (было 6,912 млн рублей), а его жена отчиталась за 1,184 млн рублей (годом ранее – 905,2 тысячи). Чете на праве общей совместной собственности принадлежат квартира (75,4 кв. м) и машино-место (20 кв. м). Помимо этого супруга единолично располагает квартирой в 128 кв. м, а сам Герасименко имеет Lexus RX 200Т.

Писатель-коммунист Сергей Шаргунов заработал 22,936 млн рублей (по итогам 2018 года было 6,833 млн рублей). Он владеет квартирой на праве общей долевой собственности площадью 68,7 кв. м. Здесь ему принадлежит 1/3 часть, в другой (62,7 кв. м) – 1/2. Кроме того, думец ездит на Toyota RAV4. В безвозмездном пользовании у депутата сторожка (18,9 кв. м) и творческая мастерская (дача) – 103,3 кв. м. Супруга Шаргунова, прапраправнучка писателя Льва Толстого, указала годовой доход в размере 173 рублей (было – 404 рубля), ей принадлежит на праве общей долевой собственности квартира площадью в 73,8 кв. м (доля жены депутата равна 1/3).

В недавнем прошлом главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов (ЕР) указал в качестве дохода 5,787 млн рублей (по итогам 2018 года декларировал 5,387 млн рублей). Супруга депутата задекларировала 228,5 тысячи рублей (ранее было 402,5 тысячи рублей). Думец владеет несколькими участками земли. Среди них – под индивидуальное жилищное строительство (1893 кв. м) и садовый (1244 кв. м). Также Елыкомову принадлежит жилой дом (229,5 кв. м) и квартира в 63,1 кв. м (общая долевая собственность, 3/4 доли). Супруга народного избранника располагает квартирой площадью 52,9 кв. м (общая долевая собственность, 1/2 доли) и погребом площадью 941 кв. м (общая долевая собственность, 10/941 доли). Передвигается Валерий Елыкомов на Toyota RAV-4, Toyota Land Cruiser Prado 150 и, видимо, по старой профессиональной привычке на "УАЗ-396201", санитарном автомобиле для медслужб повышенной проходимости.

Экс-председатель Алтайского Заксобрания Иван Лоор ("Единая Россия") заработал за год 5,67 млн рублей (было 5,057 млн рублей), его жена – 822,9 тысячи рублей (годом ранее – 752,7 тысячи). Вдвоем супруги владеют земельным участком для сельхозпроизводства. Недвижимость находится в общей долевой собственности, при этом Лоору принадлежит 2/41 доли, а его жене – 5/41. Площадь территории равняется 2 987 143 кв. м (вероятно, речь идет о некоем пае в составе крупного хозяйства). Также слуга народа владеет участком земли под усадьбу (1064 кв. м) и жилым домом (245,2 кв. м). Передвигается Иван Лоор на Mitsubishi Pajero, у него есть автоприцеп и снегоход Arctic Cat Bearcat 5000 XT.

Единоросс Олег Быков, пришедший в Госдуму позже остальных, задекларировал 5,892 млн рублей (было – 4,805 млн рублей), а его жена – 22 рубля (ранее – 261,9 тысячи рублей). Супругам принадлежит квартира в 50,6 кв. м на праве общей совместной собственности. На тех же основаниях чета владеет и автомобилем KIA Sorento.

Бывший "социальный" вице-губернатор Алтайского края Даниил Бессарабов в прошлом году заработал 5,418 млн рублей (было 4,803 млн рублей). Жена депутата-единоросса отчиталась за 445 тысяч рублей (годом ранее – 419 тысяч рублей). У думца на двоих с супругой есть земельный участок площадью 1450 кв. м и жилой дом (233 кв. м). Вся недвижимость принадлежит чете на праве общей совместной собственности.

Депутат от "Единой России" Наталья Кувшинова задекларировала доходы в сумме 5,491 млн рублей (было 4,759 млн рублей). Парламентарий владеет квартирой площадью 53,8 кв. м, а также автомобилем Toyota Camry.

Еще один единоросс Виктор Зобнев указал в графе доход 5,149 млн рублей (годом ранее – 4,708 млн рублей), а его вторая половинка – 6,836 млн рублей (было 3,921 млн рублей). В распоряжении думца есть три квартиры общей площадью в 214 кв. м, два гаражных бокса с погребом (общая совместная собственность с женой) – 77,5 кв. м. Помимо этого, Зобнев указал в декларации земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1000 кв. м) и участок "для обслуживания гаража" (общая долевая собственность с женой, 94 кв. м, принадлежит по 1/6 доли). Также у него учтена земля "для обслуживания гаражей" площадью 973 кв. м. В последнем случае речь идет об общей долевой собственности, каждому из супругов принадлежит по 1/88 части от недвижимого имущества. У жены думца есть две личных квартиры общей площадью 214 кв. м. Сам Виктор Зобнев вдобавок ко всему владеет гидроциклом Polaris. А вот автомобилей у супружеской четы нет.

У эсера Александра Терентьева в 2019 году задекларировано 5,26 млн рублей (по итогам 2018 года было 4,677 млн рублей). Супруга справоросса продемонстрировала доход в 1,918 млн рублей (за прошлый отчетный период – 30,05 млн рублей). Исходя из декларации, Терентьев имеет в собственности квартиру (80,6 кв. м). Парламентарий передвигается на Mercedes-Benz S 500 4Matic. В то же время на счету жены – три земельных участка (суммарно 5400 кв. м) и четыре жилых дома (в общей сложности 850 кв. м).