Молодой бийчанин за ночь украл два аккумулятора

Житель Бийска за ночь проник в два автомобиля и украл оттуда аккумуляторные батареи, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что накануне сразу два жителя наукограда сообщили о краже аккумуляторов из своих авто. В ходе расследования стражи порядка выяснили, что в первом случае злоумышленник проник в незакрытую заднюю дверь, а во втором – через воздухозаборник. Ни один из автомобилей потерпевших укомплектован сигнализацией не был.
Найти виновника удалось в течение суток. Им оказался молодой житель наукограда 2001 года рождения, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса бийчанин признался, что совершил еще две аналогичные кражи в других частях города.
В отношении молодого человека стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Кража", а похищенные аккумуляторы вернули владельцам.
Комментарии
опа он превзошол фраера который был нескоко лет назад
Не не превзошел. Тот вошел в историю тем, что убегал от полиции не бросив аккум! Вот еслиб этот с двумя аккумами убегал, тогда да...
Голодомор
Навальненышь,однако - собирал бабло для свержения режима. Чем не версия для патриотов щей капустных ?
Что, "подзарядиться" не успел?
18.04.2020 16:43
CALIBR
Навальненышь,однако - собирал бабло для свержения режима. Чем не версия для патриотов щей капустных ?
Квазик, зачем передернул? По-любому собирался сдать за денежку и бабки отправить в фонд "узников режима". Уточни у начальства, они полторы тысячи недосчитались..
А зачем гараж, нам и под окном хорошо?