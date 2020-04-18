Молодой бийчанин за ночь украл два аккумулятора

Житель Бийска за ночь проник в два автомобиля и украл оттуда аккумуляторные батареи, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что накануне сразу два жителя наукограда сообщили о краже аккумуляторов из своих авто. В ходе расследования стражи порядка выяснили, что в первом случае злоумышленник проник в незакрытую заднюю дверь, а во втором – через воздухозаборник. Ни один из автомобилей потерпевших укомплектован сигнализацией не был.

Найти виновника удалось в течение суток. Им оказался молодой житель наукограда 2001 года рождения, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса бийчанин признался, что совершил еще две аналогичные кражи в других частях города.

В отношении молодого человека стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Кража", а похищенные аккумуляторы вернули владельцам.