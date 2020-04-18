В Барнауле отменили авиарейсы почти на 20 дат

Барнаульский аэропорт объявил об отмене ряда апрельских и майских рейсов. На сайте воздушной гавани уточнили, что изменения в расписании движения воздушных судов произошли по решению авиакомпаний.

Таким образом, отменены рейсы по следующим датам:

авиакомпания S7, рейсы S72601/2602 – 18, 19, 21, 23 апреля 2020 года;

авиакомпания "Уральские авиалинии", рейсы U6651/652 – 18, 20, 21, 23, 25 апреля 2020 года; рейсы U6629/630 – 27 апреля, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 мая 2020 года; рейсы U6631/632 – 21, 25, 28 апреля 2020 года;

авиакомпания "Аэрофлот", рейсы SU1430/1431 – 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 апреля 2020 года;

авиакомпания "СиЛА", рейсы СЛ47/48 – 20, 22, 24, 27, 29 апреля 2020 года;

авиакомпания "КрасАвиа", рейсы ЭК83/84 – 18, 21, 25, 28 апреля 2020 года;

авиакомпания "ЮТэйр", рейсы ЮТ213/214 – 25 апреля 2020 года.

На сайте аэропорта уточнили, что информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта по телефону +7 (3852) 543009.