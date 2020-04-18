Владимир Путин перенес срок подачи сведений о доходах чиновников на 1 августа

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах российских чиновников, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента РФ, представляются до 1 августа 2020 года включительно", – говорится в тексте указа.
Как сообщили РИА "Новости", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что перенос подачи деклараций связан с режимом самоизоляции ряда сотрудников из-за распространения коронавируса. "Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение", – сообщил он.
Комментарии
Как связаны доходы чиновников и коронавирус..., что бы успели переписать на удачных жен...
А чем чинушки заняты в самоизоляции, почему не могут отчитаться?
Один неотчитавшийся, в Кузне, клоуна из себя, изображал и того горожанин послал на 3 буквы
Ага, чтобы не разжигать! Хотя на деле наоборот - подлил маслица в огонь!
Гриша Botanik ,мой старый собутыльник - выдь, поставь точку за своих - чЁ поджался то под плинтус ?
Чиновникам дан четкий и понятный для них сигнал, что в августе они уже вернутся к привычному для них режиму работы)))
Возможно, многие на 2 августа забронируют борт и, уже к вечеру 2 августа по эталонному общеевропейскому времени, забронируют столики / банкетные залы / особняки / кварталы / районы (в зависимости от того, у кого сколько денег осталось) в неближнем зарубежье)))
PS Конечно, в основном чиновники - у нас честные. Просто немного нерасторопные. Их надо понять и простить ))) - очень сложно заказать выписку из банка дистанционно)))
При этом обычные люди как это делают(((
Вообще-то все "чинуши", как вы все выражаетесь, в то время, когда вы пьете каждый день пивас перед телеком и пузо чешете, работает. Им никто не объявлял выходные. Все работают. В полном составе.
18.04.2020 22:11
Барнаулец
ну так и их подчиненные (рядовые госслужащие) работают. кто в конторе, кто на удаленке. для них почему то отсрочки не сделали. или подход в том, что у рядовых бабла меньше и быстрее декларации заполнят?