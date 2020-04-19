"Курил в постели". В Барнауле потушили пожар в многоэтажке

Фото: Ира Петриева / vk.com/barneos22

Пожар в многоквартирном доме № 21 на улице Чеглецова потушили сотрудники МЧС, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам одного из очевидцев, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

"В квартире горел матрас, виновник слегка надышался, был в нетрезвом состоянии, предварительно – курил в постели", – уточнил барнаулец.

Другой местный житель утверждает, что жилец квартиры до этого уже устраивал пожар.

Ранее amic.ru писал, что пожарные спасли двоих детей во время пожара в частном доме в Славгороде. Спасатели приехали к месту возгорания вечером 14 апреля после того, как в жилище сработал извещатель с GSM-модулем.

На момент прибытия открытым огнем горела веранда дома, отрезав путь на улицу двоим находившимся в строении детям 13 и 5 лет. Пожарные вынесли ребят из опасной зоны и потушили пламя.