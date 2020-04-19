Алтайские спасатели не заметили снижения числа ДТП в режиме самоизоляции

Пожарно-спасательные формирования ГУ МЧС России по Алтайскому краю реагировали на четыре ДТП за прошедшие сутки, сообщили 19 апреля в пресс-службе ведомства. Аварии произошли на территории Барнаула, Бийского, Усть-Пристанского и Целинного районов.

Когда возгораний не происходит, спасатели помогают пострадавшим выбраться из транспортных средств, а также производят действия, направленные на уменьшение риска возникновения пожара. В частности, извлекают аккумуляторные батареи.

"В настоящее время, в сложившейся эпидемической обстановке, на дорогах Алтайского края заметно снизился поток автотранспорта, но, к сожалению, не уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий", – констатировали спасатели.

Причинами аварий чаще всего становятся превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции и другие нарушения ПДД, уточнил представитель МЧС.