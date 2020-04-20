Наташ, мы там все уронили. Главный мем последнего времени, которым можно выразить все

Фото из сети Интернет
Фотография котов, которые склонились над сильной и независимой Наташей, стала настоящим символом последних событий, происходящих в России. Будь то обвал рубля, очередное обращение Владимира Путина к нации или, например, праздник Пасхи.
Неожиданные новости и события – они как коты, которые будят тебя рано утром, когда ты ничего не понимаешь.
Комментарии
Жёстко
Наташа, почему именно Наташа?
«Наташа» — абстрактный персонаж, к которому обращаются герои «Котизма». Её часто можно встретить в комиксах сообщества.
Оригинальный мем появился в декабре 2019 года в паблике Вконтакте «Котизм». Авторы сообщества взяли фото с девушкой, которая укрывается одеялом, и двумя котами рядом с ней. В комиксе животные сообщали, что «уронили вообще всё», и просили хозяйку не притворяться спящей, а покормить их.
Вот паразиты.
Котомафия
20.04.2020 10:36
- гость -
правильно говорить - печенеги.