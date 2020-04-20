Наташ, мы там все уронили. Главный мем последнего времени, которым можно выразить все

Фото из сети Интернет

Фотография котов, которые склонились над сильной и независимой Наташей, стала настоящим символом последних событий, происходящих в России. Будь то обвал рубля, очередное обращение Владимира Путина к нации или, например, праздник Пасхи.

Неожиданные новости и события – они как коты, которые будят тебя рано утром, когда ты ничего не понимаешь.