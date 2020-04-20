Алтайский край попал в число регионов с критическими долгами за вывоз мусора

Алтайский край и Республика Алтай вошли в число 20 регионов России, в которых наибольший риск прекращения работы региональных операторов по вывозу мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Российского экологического оператора.
Согласно данным исследования, регоператоры в двух десятках регионов испытывают серьезные финансовые трудности из-за того, что население не платит за услуги.
Помимо двух Алтаев, Сибирь в списке представляют Тува, Хакасия, Кемеровская и Новосибирская области.
Также в антирейтинг вошли Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Амурская, Волгоградская, Костромская, Магаданская, Орловская, Псковская и Смоленская области.
Гендиректор РЭО Илья Гудков уточнил, что этот перечень может вырасти до 35 регионов, но не назвал другие субъекты РФ, в которых ситуация с долгами перед регоператорами близка к критической.
Как ранее писал amic.ru, долг населения перед всеми региональными операторами по вывозу мусора превышает 250 млн рублей. А в конце февраля замгендиректора Российского экологического оператора Сергей Королев заявил, что два из пяти мусорных операторов Алтайского края могут обанкротиться и прекратить работу.
Комментарии
В нашем поселке был налажен процесс вывоза мусора - по воскресеньям мешки у дома собирала компания. И вот реформа - в начале улицы бросили контейнер, вокруг него уже горы мусора, контейнер регулярно вывозят, но что твориться вокруг контейнера ни кого не волнует. Договоров у нас нет, старая компания прекратила существования с новой предлагается ехать на кулички и заключать договора. Реформа сработала - все перестали платить, договоров нет, мусор летает по улицы, а операторы плачут.
Да вам просто лень оторвать зад и дойти до контейнера. Вот и все.
20.04.2020 09:11
Гость
нет не лень!
С первым комментатором полностью согласен!
Аналогичная фигня. Вывозили по субботам, проезжала машина по всем улицам. Сейчас на въезде без чьего либо спроса бросили контейнеры. В итоге свалка на въезде в поселок.
Вот и вопрос! Сначала всех обязали платить, не зависимо от того живешь ты или нет! Ну ладно, согласились-заключили все договора. Вообщем отнеслись с пониманием, наши же отходы нужно утилизировать.
А к чему пришли- к свалкам в поселках? И все равно должны платить. А живу я от этих бачков в 3- х кварталах. И все равно мне мусор на своей машине вывозить. В чем прикол этой мусорной реформы!?
Такая же хрень. Поставили этот контейнер и что от него толку? Далеко. Мусор бросают где попало. Мусорные кампании сэкономили на сборе. Люди не хотят платить за неоказанную услугу... Значит этого регоператора нужно убрать
20.04.2020 09:11
Гость
А почему пенсионер, который с трудом ходит, должен идти 200 -300 метров до общего бака? Его в принудительном порядке заставили подписать договор, установили стоимость и еще он что то обязан? Раньше баки стояли возле каждого дома, а сейчас несколько улиц носят мусор в один бак! За наши деньги нас же еще и заставляют выполнять прихоти толстосумов!
Мы платили сотку с дома.Раз в неделю вывозили.Кто не платил,у того и не забирали.И были не в убытке,потому-что частники.Счас 450р. т.к. с каждого члена семьи по 50р. Они считают свою прибыль ,исходя из численности населения.И если кто-то не платит, убыток.
Живу в Прутском Павловского района. У нас баки в селе поставили сразу после начала мусорной реформы. До этого была бестарка много лет - пакетики от дома. Ничего в ней хорошего нет. За бестарку топят те, кому безразлично санитарной состояние своего посёлка, а заботит только свое личное удобство - выкинул пакет за ограду и голова не болит. У нас очень хороший глава села. Видимо, мужик сразу понял, что от реформы не уйти. Поэтому в первых числах января вместе с регоператором ездил по селу - смотрели, где установить баки. В итоге, все довольны, в селе порядок. В реформе многое зависит именно от глав,как бы странно это не звучало. Поэтому, друзья, пинайте своих глав, и с вывозом мусора будет все нормально.
И все равно мне мусор на своей машине вывозить. В чем прикол этой мусорной реформы!?
Не согласен. Нужно понимать о каком посёлке идёт речь. И отдаленность этого посёлка от полигона. Мы платим за доставку мусора на полигон, а не до бака.
Боже мой, читаю и удивляюсь тупым комментариям. Вы посмотрите сколько свалок возле каждого села, за городом. Засрались капитально. Колхозники вообще привыкли вываливать все за село, а пластик в бане жечь. Если мусор не вывозить, вообще ещё больше засремся.
Ну не знаю. К нас в Первомайском районе до реформы за вывоз мы платили 167 рублей. Сейчас за двоих меньше сотки.
Вопросу
Прекрасно понимаю что за мусор платить должны все. Вы же живете, у вас есть отходы от Вашей жизнидеятельности и кто то этот мусор перерабатывает! Поэтому платить должны все. С этим согласен.
Я не согласен с тем что, оператор или ещё какой то
бездельникчиновник никого не спросили, и вместо организованного вывоза мусора (за который я заплатил) мне на въезде в поселок устроили очередную свалку. Тем более в строящемся поселке. Не все люди сознательные- кто то и матрасы выкидывает со шкафами.
Ужасу
под одну гребенку всех не надо.
Я удивляюсь народу, который считает, что цивилизованный контейнер - это свалка.контейнеры предназначены только для коммунальных отходов. А у нас народ тащит туда диваны, холодильники, деревья, мешки с листвой. Поэтому баки и переполнены. Если вы так болеете всем сердцем за чистоту посёлка, ну так объясните своим сеседям, чтобы они не пихали в баки пологорода своего. И проблема будет решена.
20.04.2020 14:19
Гость
ну так объясните своим сеседям, чтобы они не пихали в баки пологорода своего. И проблема будет решена.
Я стоять что ли возле бака должен и каждому объяснять?
...и даже предполагаю что мне ответят...мол я ж плачу за утилизацию мусора