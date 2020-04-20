Алтайский край попал в число регионов с критическими долгами за вывоз мусора

Алтайский край и Республика Алтай вошли в число 20 регионов России, в которых наибольший риск прекращения работы региональных операторов по вывозу мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Российского экологического оператора.

Согласно данным исследования, регоператоры в двух десятках регионов испытывают серьезные финансовые трудности из-за того, что население не платит за услуги.

Помимо двух Алтаев, Сибирь в списке представляют Тува, Хакасия, Кемеровская и Новосибирская области.

Также в антирейтинг вошли Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Амурская, Волгоградская, Костромская, Магаданская, Орловская, Псковская и Смоленская области.

Гендиректор РЭО Илья Гудков уточнил, что этот перечень может вырасти до 35 регионов, но не назвал другие субъекты РФ, в которых ситуация с долгами перед регоператорами близка к критической.

Как ранее писал amic.ru, долг населения перед всеми региональными операторами по вывозу мусора превышает 250 млн рублей. А в конце февраля замгендиректора Российского экологического оператора Сергей Королев заявил, что два из пяти мусорных операторов Алтайского края могут обанкротиться и прекратить работу.