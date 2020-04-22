Эксперты рассказали, сколько денег берут в кредит жители Алтайского края

Суммы кредитов в России за первый триместр 2020 года стали больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. К такому выводу пришел всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который исследовал кредитное доверие населения. Финансовая группа "Содействие" проанализировала данные и рассказала, на что граждане берут кредиты, как изменился размер займа и на что обратить внимание при выборе кредитной организации.

Как выросли займы

Средний размер кредита по России составил 172,2 тысячи рублей. Самую высокую динамику роста в этом году продемонстрировал Алтайский край: цифра увеличилась с 98 тысяч рублей до 126,6 тысячи рублей (29,2%). На втором месте – Удмуртия (22,8%), на третьем – Оренбургская область (20,6%).

Микрофинансовые организации тоже отмечают увеличение среднего размера микрозайма: в конце 2019 года он вырос на 7,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года. А в сегменте займов "до зарплаты", наоборот, спад. За год их количество сократилось на 12,5%.

Основные цели

По данным Центробанка России, большинство граждан берут деньги на личные нужды. Часто целью займа выступает ремонт или рефинансирование. Интересно, что заемщики почти не используют кредит для погашения первоначального взноса по ипотеке – доля таких займов не превышает 5%.

А вот с дорогостоящими покупками люди пока не спешат. По данным ВЦИОМ, менее 28% заемщиков готовы брать кредит на крупные приобретения.

Куда обратиться за кредитом

При выборе кредитной организации важно обратить внимание на то, входит ли она в реестр ЦБ РФ. Например, финансовая группа "Содействие" имеет такое свидетельство.

Сотрудники компании помогут получить кредит в день обращения и оформят все документы в течение часа. Вы выплачиваете только сумму, которую взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации о займах и кредитах или обсудить конкретную ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63 или подпишитесь на рассылку от "Содействия Финанс Групп".

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