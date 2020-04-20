Средь бела дня. В Барнауле разыскивают похитителей маленькой елочки

Житель Барнаула обратился в сообщество Barnaul22 с просьбой помочь найти похитителей маленькой елочки с его придомового участка. Инцидент произошел на ВРЗ.
На опубликованной записи видно, что парень и девушка просто проходили мимо, как вдруг молодой человек свернул к насаждению и вырвал ель.
Автор сообщения рассказал, что если дерево не вернут на место по своей воле, то он напишет заявление в полицию. Произошедшее он рассматривает как "кражу с придомовой территории".
Мужчина добавил, что цветы и деревья его семья высаживает своими руками. Так они пытаются самостоятельно украсить серую улицу.
"Люди, неужели вам нравится жить в помойке?" – задал справедливый вопрос злоумышленникам барнаулец.
Комментарии
как вам елочка?
Конечно нравится. Люди по природе сродни свиньям.
бессовестные
Кто говорил не помню , но идея такая: Людей в этой стране не переделать . Надо всех кокнуть и завезти новых.
Смотреть противно на происходящее. Подростки , а уже ....
20.04.2020 12:18
- гость -
ЗавеЗти-неоткуда,(да и попы сказали,что внеземных цивилизаций нет)
завеСти-гены не исправить.
завезти новых
Так их и завезли! Из деревни. У нас вон в доме прямо из окон мусор выкидывают в мешках... Чем больше понаехавших, тем больше свинства.
20.04.2020 12:30
тю!
Из деревни люди зачастую порядочнее городских,не катите бочку.
Из деревни люди зачастую порядочнее городских
Не знаю... Пока квартиры не стали сдавать массово приезжим, такого НИКОГДА не было. Может, те, что порядочнее, у себя дома в деревне и сидят...
Так их и завезли! Из деревни. У нас вон в доме прямо из окон мусор выкидывают в мешках... Чем больше понаехавших, тем больше свинства.
Причём здесь деревенские? В Барнауле и своих (коренных) отмороженных на голову хватает.
20.04.2020 12:30
тю!
завезти новых
Так их и завезли! Из деревни. У нас вон в доме прямо из окон мусор выкидывают в мешках... Чем больше понаехавших, тем больше свинства.
------------
Да прям. Городских барнаульских свиней навалом. Дети маргиналов и алкашей.
20.04.2020 12:35
тю!
Из деревни люди зачастую порядочнее городских
Не знаю... Пока квартиры не стали сдавать массово приезжим, такого НИКОГДА не было. Может, те, что порядочнее, у себя дома в деревне и сидят...
------------
Было, еще в советском моем детстве такие свиньи встречались среди городских, которые жили не в первом поколении в Барнауле. Лампы перегоревшие выкидывали из окон, елки, бутылки. Дети их такими же свиньями выросли, коренные барнаульцы.
Это качество не зависит от того, где ты родился и вырос, это генетика и воспитание.
Из деревни люди зачастую порядочнее городских
Ага, особенно в новостройках. Жесть просто! Вообще ничего не понимают.
Афигеть! Преступление века!
20.04.2020 15:18
- гость -
lда, это преступление
с такого все начинается
Главное, что это Ёлочка без грунта в течение 10 минут, уже не примится