Средь бела дня. В Барнауле разыскивают похитителей маленькой елочки

Житель Барнаула обратился в сообщество Barnaul22 с просьбой помочь найти похитителей маленькой елочки с его придомового участка. Инцидент произошел на ВРЗ.

На опубликованной записи видно, что парень и девушка просто проходили мимо, как вдруг молодой человек свернул к насаждению и вырвал ель.

Автор сообщения рассказал, что если дерево не вернут на место по своей воле, то он напишет заявление в полицию. Произошедшее он рассматривает как "кражу с придомовой территории".

Мужчина добавил, что цветы и деревья его семья высаживает своими руками. Так они пытаются самостоятельно украсить серую улицу.

"Люди, неужели вам нравится жить в помойке?" – задал справедливый вопрос злоумышленникам барнаулец.