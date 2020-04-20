С бывшего директора барнаульского "СтройГАЗа" взыщут почти 75 миллионов рублей

С бывшего директора СПП "СтройГАЗ" Виталия Дубинкина акционеры взыщут почти 75 миллионов рублей за двойную оплату работ на строительной площадке в Новосибирске. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Согласно протоколу, в 2011-2013 годах компания и ее субподрядчики возводили общественно-деловой центр с представительскими апартаментами на улице Кирова сибирской столицы. СПП "СтройГАЗ" тогда выступал как подрядчик, а Дубинкин руководил компанией.

Как показала экспертиза, стоимость постройки объекта превысила заявленную в смете сумму на 72,5 миллиона рублей. Причем переплата сформировалась довольно просто – все строительные услуги были продублированы в смете дважды. Это причинило убыток кредиторам компании, а из самой организации были выведены значительные средства.

При этом застройщик не успел возвести здание, недострой общей площадью почти 120 тысяч кв. м. продали Новосибирскому областному суду.

Адвокаты Дубинкина подали ходатайство о фальсификации документов. По словам юристов, подпись в документах была поставлена неизвестным лицом. Суд назначил подчерковедческую экспертизу, на которую сам Дубинкин не явился, а после представители свое заявление отозвали.

Также суд обратил внимание и на процесс строительства. Для работы компания привела две субподрядные организации, которые после выполнения работ были ликвидированы. Арбитраж счел, что таким образом Дубинкин вывел средства из компании и решили взыскать с него сумму в полном объеме.

Напомним, что в июне 2018 года Арбитражный суд Алтайского края признал "СтройГАЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на один год. Накануне закрытия в компании регулярно менялись руководители, а после финансового краха фирма лишилась ряда крупных объектов в рамках госконтрактов.