На жителя Алтайского края завели 14 уголовных дел в Калининграде

Калининградская полиция завела 14 уголовных дел на 22-летнего уроженца Алтайского края, который попался на продаже наркотиков. Подробности сообщает пресс-служба областного УМВД.

Дилер расфасовывал наркотики на мелкие партии и делал закладки. Координаты тайников он передавал покупателям через так называемый "даркнет". Для рекламы своего интернет-магазина мужчина выбрал оригинальный стиль закладок – наркотики он приклеивал к саморезам изолентой.

Во время оборудования очередного тайника закладчика задержали. У него изъяли таблетки МДМА, мефедрон и марихуану. В квартире злоумышленника нашли еще около 40 пакетиков с запрещенными веществами.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, расследование продолжается. Дилеру грозит до 20 лет тюрьмы.

Как уже писал amic.ru, ранее на Кубани задержали жителя Алтайского края, который приехал к брату и застрелил двух человек. Причиной стал конфликт из-за лесной поляны для отдыха.