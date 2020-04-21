Цена нефти впервые в истории стала отрицательной

Впервые в истории цена за баррель нефти рухнула до отрицательных значений. К закрытию Нью-йоркской товарной биржи майские фьючерсы марки WTI обвалились до минус 37,63 доллара за баррель.
Стоимость нефти упала на 300%. Это рекордное снижение за всю отслеживаемую историю торговли нефтепродуктами (статистика ведется с 1983 года).
Как пишет RT, позднее цена нефти с поставкой в мае вернулась к положительному значению, подорожав до 2,21 доллара за баррель.
Столь низкая стоимость связана с огромной перенасыщенностью рынка нефтепродуктов после развала сделки ОПЕК+. Новое соглашение о снижении добычи нефти в будущем должно стабилизировать цены.
"Быстрое заполнение резервных хранилищ, в том числе в Кушинге, заставляет трейдеров сомневаться в том, что они смогут найти свободные мощности в мае, что и приводит к существенной разнице в цене между майскими и июньскими контрактами", – констатирует "Интерфакс".
Вместе с тем июньские фьючерсы марки WTI продаются значительно дороже. Для сравнения, их цена к закрытию Нью-йоркской товарной биржи составила 20,03 доллара за баррель.
Комментарии
Век углеводородов закончится не потому что кончатся углеводороды. На какую цену у нас там унылый российский бюджетец свёрстан? Долларов 40 за баррель? Ну-ну.
Это называется .......ц, когда кроме продажи природных ресурсов реально страна ничего предложить не может. Подскажите на сколько зависит бюджет Росссии от продажи сырья и какая техника российского производства лично у вас в квартире?
Гениальный провидец и стратег ВВПутин: «Если взять нефть, которая добывается в Соединенных Штатах, то ее рентабельность – $80. Если мировые цены будут держаться на уровне $80, то все производство рухнет»
21.04.2020 10:35
- гость -
Поступления от продажи нефти и газа составляют 30-40% бюджета, остальное наши с вами налоги.
Да это просто такие особенности у спекулянтов при торговле фьючерсами. Контракты на поставку ещё через месяц, а вчера был последний день их бумажной купли-продажи. Не продашь - придётся исполнять, то есть поставлять нефть физически. Вернётся всё в плюс, но небольшой.
21.04.2020 10:33
АБОРИГЕН
На какую цену у нас там унылый российский бюджетец свёрстан? Долларов 40 за баррель? Ну-ну.
А ты то чему радуешься?Тебе то какой цимес?
во, а мы тут обсуждали на днях:
если нефть будет бесплатная - на сколько вырастет цена на бензин
10:59
- гость -
на сколько вырастет цена на бензин
С 150л нефти получается 100 литров 95 бензина. 100х44=4400($60) рублей стоит баррель нефти для дорогих россиян.
Медный таз
Не цена нефти, а цена фючерсов. А это - по сути воздух + обязательства нефть у производителя принять. Вот и избавляются от обязательств с доплатой.
Да в СССР производили одни калоши (так по моему Путин вещал?), но в домах и холодильники и телевизоры были свои, как и все остальное. А что сегодня производит Раша?
"Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения."
/В.Путин. Поздравление с Пасхой/
21.04.2020 10:58
- гость -
Я не радуюсь, дурачок, я в ярости.
Абориген,кому нужна твоя ярость?Ты лучше че нить дельное предложи.
21.04.2020 11:26
- гость -
Работайте на себя, не надейтесь на государство.
21.04.2020 11:19
- гость -
Да в СССР производили одни калоши (так по моему Путин вещал?), но в домах и холодильники и телевизоры были свои, как и все остальное. А что сегодня производит Раша?
+++++++++++++++
В СССР было 5 телевизионных заводов ,один из них по существу работал вхолостую : количество выпускаемой им продукции равнялось количеству возвращаемого на заводы брака .Граждане старались не покупать продукцию , произведенную в конце месяца - так называемые " авральные субботы" ради выполнения плана, существенно влияли на качество.
Импортные телевизоры были мечтой каждой домохозяйки.
Ну всё, "дорогие росияны", на нефти теперь деньги не сделаешь, уже никогда. А мы - лишнее население, балласт для этой гопно-феодальной власти.
Импортные телевизоры были мечтой каждой домохозяйки.
Кого городишь?Мечтой домохозяина мож и был,а домохозяйки желали стиралки-автомат.Ты вот обзавелся такой машинкой,и что,стал счастливым?
21.04.2020 11:30
CALIBR
Совковая память избирательна, они многого не помнят, а некоторые уже и не знали. Был у меня телевизор Славутич, ммммм, красота, килограмм 40 весом, проработал с полгода, потом еще полгода ремонтов и в конце-концов свалка.
Аборигеша,ты по жизни нытик и неудачник,вот и не свезло тебе со Славутичем.У меня Фотон лет 15 пахал,а затем мы его продали.Вот так-то!
21.04.2020 11:10
- гость -
Где учат таких умников?! 100 литров!!! Посмотри фракционный состав нефти!
21.04.2020 11:40
- гость -
Не переживай за меня так сильно, аноним. У меня всегда во все времени и при любой власти, всё было хорошо. Ведь телевизор я выкинул на свалку через год при его цене в 600 р. Подумай, почему я это сделал так легко?
У меня всегда во все времени и при любой власти, всё было хорошо.
Т.е.по умолчанию и сейчас тебе кайфово?Че тогда ноешь?Че тогда яришь?
21.04.2020 11:34
- гость -
Импортные телевизоры были мечтой каждой домохозяйки.
Кого городишь?Мечтой домохозяина мож и был,а домохозяйки желали стиралки-автомат.Ты вот обзавелся такой машинкой,и что,стал счастливым?
++++++++++++++
мы знакомы и на ты ?
Так вот,ты,очевидно, продукт панибратства домохозяина и домохозяйки с датой выпуска после 80 го,чудик, я же пишу про расцвет советской экономики , когда жигули -копейка стала осуществимой мечтой каждого строителя коммунизма .Кстати, вчера исполнилось 50 лет начала выпуска итальянской малолитражки на итальянском же оборудовании в Тольятти.
Стиральные машины :
Знакомство наших соотечественников с автоматической стиральной машиной состоялось ближе к концу 70-х годов прошлого века. Тогда на предприятии в Кирове по лицензии итальянской фирмы «Мерлони Элетродоместичи» был построен завод, приступивший к выпуску «Вяток-автомат» — сестёр-близняшек машин «Аристон».
В 1980 году выпущена пробная модель «Вятка-автомат-12» (число 12 означает количество программ), а 23 февраля 1981 года была произведена первая партия — 100 машин. Розничная стоимость была 495 рублей, сумма по тем временам очень большая. Затем стоимость стиральной машины уменьшилась до 400 руб.
* Это то,что советское - по двум позициям и то ,благодаря клятым "гейропейцам-макаронникам" , которые тебе постоянно на фаберже наступают почему-то.
21.04.2020 11:53
CALIBR,я не спрашивал тебя о 50 летии "Жигулей",я спросил тебя просто:Ответь,ты,лично(!) стал счастливее,когда обзавелся импортным ящиком или Вяткой-Аристон?И если это возможно,ответь прямо,безо всяких хождений за три-девять земель,типа да,да,нет,да...,а коротко-стал/не стал.
21.04.2020 11:53
CALIBR
ТЫ дурачек что ли? Ты возьми и похвались какая техника у тебя дома? Российская? Пургу соловьиную не гони про то как плохо было при Иване Грозном и Сталине
21.04.2020 12:11
- гость -
+++++++++++
Я счастье не измеряю количеством вещей меня окружающих.
И ещё: В СССР не было компьютеров и смартфонов. Да что там смартфонов, даже мобил не было
12:20
- гость -
Нигде не было. Вам бы поумнеть чуть-чуть.
21.04.2020 12:17
- гость -
ТЫ дурачек что ли? Ты возьми и похвались какая техника у тебя дома? Российская? Пургу соловьиную не гони про то как плохо было при Иване Грозном и Сталине
++++++++++++++
Дурачкам на укол пора - не пропусти процедуру,Васька.
АБОРИГЕН
Работайте на себя, не надейтесь на государство.
Текущая ситуация показала, что тех, кто работает на себя, государство нагнет, вообще не задумываясь. К тому же, сколько денег не зарабатывай, качество жизни (благоустройство города, медицина, образование) определяется государством. Быть королем помойки может и круто, но лучше быть обычным гражданином в нормальной стране.
21.04.2020 11:24
АБОРИГЕН
вы просто провокатор и злословец.
ничерта не понимающий в ценах на нефть
21.04.2020 12:21
- гость -
Сотовая связь появилась с начала 80-х, совок в это время ещё благополучно загибался .
Кто вам виноват что вы технику себе в магазине выбрать не способны.
У моих родителей советский черно-белый телевизор работал 15 лет без ремонта.
21.04.2020 12:31
- гость -
Отвлечемся от моей скромной персоны. Обоснуй.
21.04.2020 12:28
сметанный кот
Да ты прямо капетан ачевиднасть! Ок, сразу стану обычным гражданином, как только РФ станет нормальной страной.
12:34
- гость -
Кто вам виноват что вы технику себе в магазине выбрать не способны.
В совке был широкий ассортимент? Рад за ваших родителей, сумели выбрать из 2 телевизоров один рабочий.
С тех пор как либерализм развели и вся страна занята разглагольствованием проблем,
а работать некому. Деньги вместо того чтобы вкладывать в реальный сектор экономики
ростовщики вкладывают в зеленую резаную бумагу обеспечивая отсутствие инфляции за океаном. А своему бизнесу то проценты конские то карантин.
Сейчас даже в америке государство скупает обанкротившийся бизнес, а не вливает налоги граждан в частные конторы.
12:38
- гость -
С тех пор как либерализм развели и вся страна занята разглагольствованием проблем,
а работать некому.
А что вы хотите от вчерашних коммунистов? Где у вас либерализм взыграл? В прессовании бизнеса? В налогах?
21.04.2020 12:36
- гость -
Да,брака хватало.Ну почему мечтали о импортной технике?Да потому,что она работало вечно.А что сейчас?Срок службы абсолютно у всех вещей ограничен небольшим временем.Да,это маркетинг,его мать,но стали ли мы жить лучше,стали ли жить веселей?Пожалуй только последнее.Да и то,смех сквозь слезы.Кстати,глядя на импортные шмотки,на их качество,сам собой напрашивается вывод:заграница загнила окончательно.Туда ей и дорога.
21.04.2020 12:22
CALIBR
ты уже пришел со своих процедур? Повторяю простенький вопрос:Какая российская техника у тебя дома? Ло..ра, до тебя видать так и не дошло, что надо самому что-то производить, а не только забугорную технику в обмен на нефть и газ получать .
21.04.2020 12:43
- гость -
Этот недокалибр скоро как африканец из 70-х годов будет радоваться бусам, которые ему привезут его боги. Свои-то бусы делать разучились
21.04.2020 12:48
- гость -
Да оне никогда и не любили свои отечественные бусы.Импорт,и только импорт.И неважно им,что сейчас качество импорта ниже плинтуса.Лэйбл для них смысл жизни.
21.04.2020 12:50
- гость -
Да,и при этом сало русское едят.(с)
Кстати,глядя на импортные шмотки,на их качество,сам собой напрашивается вывод:заграница загнила окончательно.Туда ей и дорога.
Что, китайские портки сзади по шву разошлись? Потерпи, скоро выведут производства из рассадника заразы - Китая и загниют твои друзья.
12:43
- гость -
что надо самому что-то производить, а не только забугорную технику в обмен на нефть и газ получать .
Так начинай производить, чего сидишь то, Уася?
12:50
- гость -
.И неважно им,что сейчас качество импорта ниже плинтуса.Лэйбл для них смысл жизни.
Ну давай, рассказывай, какой лейбл оскорбил тебя своим качеством.
21.04.2020 13:01
- гость -
Ты не поверишь,в китайских портках ходит весь мир.Даже "исключительные"(как они о себе думают) за океаном.
какой лейбл оскорбил тебя своим качеством.
Долго перечислять.
13:03
- гость -
Ты не поверишь,в китайских портках ходит весь мир.
Именно! Но ноет о качестве только Уася от 12.42
13:04
- гость -
Долго перечислять.
Ты даже перечислить не в состоянии - лень тебе, а ещё о производствах визжишь.
Прикольно.
-Саудовская Аравия продает свою супер нефть на бывшие НАШИ РЫНКИ СБЫТА, т.е. в Европу и Азию с рассрочкой на три месяца и скидкой даже от нашей нефти Юралс в 4-6 долларов, просто выдавливая нас оттуда.
-РФ не продала нефти в апреле и на май и на июнь нисколько, 100тыс барелей Китаю это смех...
-в мире ЗАБИТЫ нефтью все танкеры, и наземные хранилища. Места для хранения НЕТ.
-США, в силу специфики добычи сланцевой нефти, просто закрывают временно часть скважин.
- РФ:...........влетела на обязательное снижение добычи на 2 млн баррелей,
........... профукала цену на нефть поскандалив с саудитами с 42 долларов до -(минус!!!) двух долларов за бочку...
..........с заложенной в бюджет ценою в 40 долларов за баррель, будет делать то, что делает медведь зимой...
Где там наш славный генералисимус нефтяной? Провидец нефти по 80 долларов....
21.04.2020 13:05
- гость -
Не только Уася,но и весь мир,в т.ч.,т.н."цивилизованные".Но выбора ни у кого нет.Мы все,абсолютно все подсели на китайщину.Но,виноваты в этом,в первую очередь либерасты!
какие либерасты чО несёте?
Путин с конца 80х член КПСС, Иванов ещё раньше, Сечин с 1991 года член КПСС...
Какие либерасты? Люди как были коммунистам так ими и остались, только во власти теперь.
У кого какие прогнозы почём сегодня вечнозеленый доллар будет стоить?
Ускачет за 100 фублей?
А вообще смешно читать стенания ленивых ла-тентных совков, которые разглагольствуют о том чего не знают - о качестве.
21.04.2020 13:11
- гость -
70 лет коммунистического смрада, но виноваты во всём "либерасты"! Серьезно?!
Хотя либералы, это те же самые леваки, так что ничего удивительного.
13:11
- гость -
Мы все,абсолютно все подсели на китайщину
У тебя ума нет, остатки развалились вместе с совком.
полгода ремонтов и в конце-концов свалка
-----------
У меня электроплитка 1989 года СССР до сих пор работает.
И неважно им,что сейчас качество импорта ниже плинтуса.
Чего?)) Да купи технику европейской сборки и не пиши ерунду.
У меня телевизор Polar, написано "произведено в России". Внутри ни одной российской детали, даже кинескоп литовский.
Вот и кабздец "стабильности".
Нефть понадобится мировой экономике ещё очень не скоро, а собственное производство уничтожено.
Приплыли.
Они еще не хотят цены на бензин снижать)))) Да его скоро будут бензовозами к домам подвозить и бесплатно всем разливать как воду. Так как скважины замараживать нельзя. Емкости все будут заполнены, продать даже в минус не смогут. Останется только везти на завод по производству бенза и раздавать горючку населению просто так.
21.04.2020 15:42
- гость -
Ха! Размечтались! Обяжут покупать определённый объём и всё, никаких вам скидок и тем более халявы! Всем, включая стариков и детей. И штраф тем кто не покупает.
21.04.2020 15:58
месный
В СССР солярку прям в поле выливали на землю. Так что было уже похожее
21.04.2020 16:35
- гость -
Она в СССР нафиг никому нужны не была, у людей собственных машин на ней не было никаких.
Стратег. Даже ресурсы продавать не умеет...
21.04.2020 15:18
У меня электроплитка 1989 года СССР до сих пор работает.
+++++++++++++++++
Имею в наличии вечный утюг ,исправный,из чугуния. На углях.
Продам дорого .Не реклама.
Утюги на углях уже лет 20-30 продают на барахолке. Не разу не видел чтобы кто-то их покупал. Утюг и электроплитка разные товары. У меня советских утюгов работающих 5 штук разных моделей. 3 года не пользуюсь утюгом. Покупаю одежду, которую не надо гладить.
Имею в наличии вечный утюг ,исправный,из чугуния. На углях.
Продам дорого .Не реклама.
Это тот утюг из за которого ты соседку старушку мочканул?