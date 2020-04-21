Цена нефти впервые в истории стала отрицательной

Впервые в истории цена за баррель нефти рухнула до отрицательных значений. К закрытию Нью-йоркской товарной биржи майские фьючерсы марки WTI обвалились до минус 37,63 доллара за баррель.

Стоимость нефти упала на 300%. Это рекордное снижение за всю отслеживаемую историю торговли нефтепродуктами (статистика ведется с 1983 года).

Как пишет RT, позднее цена нефти с поставкой в мае вернулась к положительному значению, подорожав до 2,21 доллара за баррель.

Столь низкая стоимость связана с огромной перенасыщенностью рынка нефтепродуктов после развала сделки ОПЕК+. Новое соглашение о снижении добычи нефти в будущем должно стабилизировать цены.

"Быстрое заполнение резервных хранилищ, в том числе в Кушинге, заставляет трейдеров сомневаться в том, что они смогут найти свободные мощности в мае, что и приводит к существенной разнице в цене между майскими и июньскими контрактами", – констатирует "Интерфакс".

Вместе с тем июньские фьючерсы марки WTI продаются значительно дороже. Для сравнения, их цена к закрытию Нью-йоркской товарной биржи составила 20,03 доллара за баррель.