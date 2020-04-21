30-градусная жара идет в Алтайский край. А потом будет холодно

Жара до 33 градусов, а потом похолодание ждет жителей Алтайского края в последние 10 дней апреля.

Как сообщила amic.ru Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра, в целом апрель 2020 года в регионе выдался гораздо теплее нормы. В этом месяце наш край оказался во власти антициклона. В итоге вторая декада апреля стала теплее нормы на 2-5 градусов. И дальше это отклонение будет только расти.

Но самый жаркий день в этом месяце ожидается 24 апреля – столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов. По южным районам края воздух прогреется до 33 градусов. Возможно, в этот день будут установлены новые температурные рекорды в регионе, отмечает синоптик. Подобные жаркие дни были в апреле только в 1972 и 1999 году.

Однако уже во второй половине дня 24 апреля погода начнет меняться. Вечером в пятницу и всю субботу столбики термометров покажут от +3 до + 6 градусов. Также ожидается сильный ветер, осадки и даже град. Похолодание будет кратковременным. И уже со вторника, 28 апреля, Алтайский край вновь ждет потепление. Однако следом за ним придет вторая волна холода, с более низкими температурами. Точного прогноза на это время пока нет, но синоптики напоминают, что в предыдущие годы в начале мая порой устанавливался и снежный покров.

Напомним, что в Барнауле, несмотря на жалобы горожан, не спешат отключать отопление, утверждая, что вскоре в крае серьезно похолодает.