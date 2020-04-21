У алтайских школьников на дистанционном обучении повысилась успеваемость

Алтайские школы уже неделю отучились на дистанционном обучении. Несмотря на технические и психологические трудности, с которыми столкнулись учителя, школьники и их родители, в целом успеваемость в образовательных учреждениях по всем ступеням образования повысилась. Об этом во время пресс-конференции 21 апреля рассказал министр образования региона Максим Костенко.
"Теперь же дети под родительским контролем. Значит, они более аккуратно пишут в тетрадях, более внимательно решают задачи, которые им даются. Это может быть один из факторов. Другой вопрос, то, что родитель присутствует дома – это мотивирует ребенка более ответственно относиться к занятиям. Плюс, многие дети об этом говорят, времени больше появляется на то, чтобы выполнять домашнюю работу. Потому что ограничены прогулки на улице, нет дополнительного образования", – пояснил министр.
По словам Костенко, немалую роль в этом сыграли и учителя, которые понимают, в какой непростой ситуации сейчас находятся дети. И дают не такие сложные задания, поддерживают школьников. Именно поэтому в крае ввели мораторий на двойки. "Мы также заметили благодаря родителям, что некоторые учителя решили объективно оценивать те домашние работы, тесты, контрольные работы, которые дети выполняют самостоятельно в удаленном формате, и стали ставить двойки. В данном случае нам кажется, что это не очень целесообразно, поэтому мы попросили всех директоров школ объявить мораторий на выставление двоек для всех школьников Алтайского края", – рассказал Максим Костенко.
Напомним, алтайские школы полностью перешли на дистанционное обучение 13 апреля. Это мера связана с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
Комментарии
Школы даже ввели мораторий на двойки
Так в чем проблема-то? Введите мораторий еще на тройки и четверки. Успеваемость взлетит до небес.
наша учительница сказала что и тройку если она ставит - должна объяснительную писать - почему
не все родители находятся дома.
не у всех есть возможность помогать и контролировать в постоянном режиме.
нужны обязательные он-лайн консультации с каждым из учителей-предметников.
дети должны иметь возможность задать вопросы, о том, что им неясно.
нельзя спихивать разбор новых тем на плечи на родителей.
в целом успеваемость в образовательных учреждениях по всем ступеням образования повысилась.
а-то
всегда можно списать или найти решение в интернете )))
Дак учителя должны учить школьному курсу, это их работа, а не родители, не? Получается плохо справлялись. Уроки не родителям задают, а детям.
Вся страна - потёмкинская деревня
а мне хорошо...ребенок дома...поделал уроки..отдохнул.. опять поделал. зато все вместе!
школы отменят за ненадобностью - возложат ответственность на родителей
Ну-ну! У Шарика в деревне тоже... лохматость повысилась!
раньше все хором кричали в школе плохо, теперь все вопят хочу в школу)))) вам товарисчи не угодить...хорошо, что мои уже отучились в прекрасной школе с отличными учителями! марьиванна спасибо
Я не могу понять— почему в школу нельзя, а во дворе гулять можно? У меня во дворе с десяток малышей гуляет с папами и мамами, о каком карантине нам щебечут? Или уже запрещайте или разрешайте, нельзя быть наполовину беременным
А почему ни слова не сказали, о том, что учителям ЗАПРЕТИЛИ ставить двойки? Вот вам и повысилась успеваемость. всего лишь.
21.04.2020 12:58
Натусик а вы работать попробуйте....не все домоседки и могут целый день уроки делать, люди чтобы кушать на работу ходят. а если это мать одиночка с двумя детьми? А?
21.04.2020 12:58
Натусик
а мне хорошо, зато все вместе!
Через полгода: ЛЮДИ ГДЕ ДЕНЕГ ВЗЯТЬ?!!! ПОЧЕМУ ПУТИН НЕ ПОМОГАЕТ?!!!!
21.04.2020 13:13
ну ну
раньше все хором кричали в школе плохо, теперь все вопят хочу в школу)))) вам товарисчи не угодить...хорошо, что мои уже отучились в прекрасной школе с отличными учителями! марьиванна спасибо
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Кто все? Свои плюсы есть в дистанционном обучении, рано вставать ребенку не надо и сидеть на бестолковых уроках (типа технологий, музыки, обществознания и подобной мути). Дистанционно только нормальные уроки (математика, русский, английский). Жаль, что по физ-ре вместо физ.подготовки теперь дурные рефераты. Но плюсов пока в дистанционном для нас больше, чем минусов.
Теперь уроки делают родители )
ну и пользуйтесь этим - уроки не делайте - двойки же не имеют право ставить
не делала уроки никогда, а сейчас тем более. может не стоило пять репетиторов с 1 класса нанимать,чтоб ребёнок сам умел учиться?