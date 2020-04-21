Подросток упал с восьмиметровой высоты и получил серьезные травмы в Рубцовске

Жители Рубцовска позвонили в скорую помощь и рассказали, что нашли подростка без признаков жизни. Мальчик лежал на бетонном полу на улице Куйбышева и не двигался.

Врачи КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи, г. Рубцовск" выехали на место и обнаружили 15-летнего мальчика без сознания. Его забрали и доставили в городскую больницу № 1.

"Кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", – такой диагноз поставили специалисты.

Установлено, что 18 апреля подросток упал с высоты около восьми метров. Это стало причиной травм. При этом врачи не уточняют, откуда именно он мог упасть, пишет портал "ВРубцовске".