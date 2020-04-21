"Алтайвагон" попал в список системообразующих компаний России

Минпромторг России утвердил перечень системообразующих организаций. В него вошло 246 предприятий, подведомственных министерству. Организации отобраны по 15 различным отраслям:

автомобильной промышленности;

авиационной промышленности;

радиоэлектронной промышленности;

станкостроению;

нефтегазовому машиностроению;

судостроению;

энергетическому машиностроению;

электротехнической и кабельной промышленности;

тяжелому машиностроению;

лесопромышленному комплексу;

легкой промышленности;

химической промышленности;

железнодорожному машиностроению;

промышленности социально значимых товаров;

промышленности обычных вооружений;

промышленности боеприпасов и спецхимии.

В отрасли железнодорожного машиностроения присутствует и "Алтайвагон".

Как уточняют в Минпромторге, список будет дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям.