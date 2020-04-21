Проезд восстановили на двух ранее затопленных дорогах в Алтайском крае

Несколько участков региональных дорог в Алтайском крае оказались затоплены из-за активного таяния снега и весеннего половодья. Движение на них было остановлено.

Пострадали трассы Красногорское – Карагайка – Ивановка, с 13 км по 16 км, семь километров дороги Акатьево – Сузоп – Новотроицк и на низководном мосту, расположенном на 7+880 км – 7+920 км трассы Алейск – Безголосово.

Дорожники провели работы по устранению переливов. На данный момент проезд для всех видов транспорта открыт на дорогах Красногорское – Карагайка – Ивановка и Акатьево – Сузоп – Новотроицк, рассказали в региональном Минтрансе.

На трассе Алейск – Безголосово уровень воды сохраняется. Спецслужбы ведут постоянный мониторинг ситуации. Движение автомобилей осуществляется через капитальный мост в Алейске и по трассе Алейск – Петропавловское – Смоленское.