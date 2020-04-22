"Я хочу тебя унизить". Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева

Конфликт между спортивным комментатором Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым начался на просторах "Твиттера". Соловьеву не понравилось высказывание Уткина о действиях власти во время пандемии.
Оппоненты обменялись несколькими оскорбительными постами, но на этом спор не закончился. Уткин снял видео, где обратился к Соловьеву с вызовом.
"Дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам версус-баттла. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Не истины, не политику, не экономику, а себя. Я хочу тебя унизить, я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь", – сказал он.
Уткин предположил, что соперник откажется от предложения, и был прав. Соловьев вызов не принял и добавил, что готов оплатить Уткину парикмахера, психолога и диетолога.
Комментарии
Пархатый забоялся
У Василия преимущество - он говорит правду,а когда говоришь правду невозможно запутаться во лжи.
Засцыт п...я (подлая) обезьяна. Это не купленных хохлов из студий выгонять
Задача ребят вроде Соловьева убедить жителей ада, что они живут в раю.
А чо это вообще за Вася Пукин? Если это спАААААртсмен, таки я балерина!
22.04.2020 08:01
тю!
++++++++++++++
Пукнул ?
22.04.2020 07:42
CALIBR
Василий пошёл по пути дудей и прочей блохгерской братии - обгадившись везде, где можно, ушёл в блохгеры. А что главное для модного блохгера? Громко кричать, что всё дерьмо - а самое большое дерьмо российская власть.Следующий шаг - начать кричать какое дорьмо российский народ, не поддерживающий в большинстве своём либерастно-"правдивых" дерьмомётов. И поскольку никаких серьёзных аргументов нет, нужно попиариться на известной личности. Прямо рядом алкаш Уткин, вылетевший отовсюду, где работал, и кандидат наук Соловьёв, за которого бились и бьются телеканалы. Какую такую "правду" глаголит это оплывшее существо? В общем, скажи мне кто твой друг...
нам какой интерес с их реп и бутылок? Две говорящие головы длиной языка меряются
таки это было еще неделю назад, вечерний конечно же отказался
22.04.2020 08:11
- гость -
+++++++++++++++
Уверен ,ваш уровень помёта ниже уровня соловьиного и вам ещё надо поднатужитьс ,чтобы стать спойлером а ля Соловьёв.
Работайте над собой.
"Я хочу тебя унизить, я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь"- а разве кто-то сомневался, что путинский пропагандист не захочет участвовать в честном поединке, шансов у профессионального лжеца нет...
Пукнул ?
Так он больше ни на что не способен
22.04.2020 08:21
- гость -
таки это было еще неделю назад, вечерний конечно же отказался
И правильно сделал. Если сейчас CALIBR начнет предлагать помет кидать, не просто же так он про помет стал часто упоминать, то никто с ним соревноваться не станет и CALIBR победит. Но это же не будет значить, что не участвовавшие глупее CALIBRа.
Боян недельной давности.
Чем на ЭТОГО смотреть, лучше смотрите на
обладательницу самых красивых ягодиц в мире от 06:53
22.04.2020 08:37
- гость -
+++++++++++++++++
Если бы у твоей бабушки вырос банан на голове,она давно бы считалась дедушкой.Слава богу этого не произошло,а то бы ты был потомком двух дедушек.
22.04.2020 08:06
CALIBR
Пукнул ?
Тебе виднее. Или не контролируешь себя?
22.04.2020 08:44
CALIBR
Что и требовалось доказать. Понесло помет CALIBRом. Ты выиграл. Возьми с полки пирожок.
да зассыт соловьёв!
Как говорится, некоторые люди не могут унизить другого... потому что плюют снизу вверх
Если это жирная бесформенная масса заявляет что ему не нужно государство в котором она живёт-пусть валит в другое.Иначе к чему такие заявления?
22.04.2020 08:57
- гость -
Что и требовалось доказать. Понесло помет CALIBRом. Ты выиграл. Возьми с полки пирожок.
+++++++++++
Улыбаешь.
Впрочем , если до сих пор не можешь дать ответ в чём отличие "масса фото" от "постоянно" - ничего удивительного в твоём батле нет ,гость Васька.
Плюй-плюй, куда не доплюнешь, снизу вверх! В тебя и прилетит. Смоти, сам себя вирусом не зарази, вдруг чумной!
хоть Казимирка и сменил труселя на Калибри, но умнее его это не сделало.
22.04.2020 09:17
- гость -
Ты лучше на себя посмотри, можешь даже зеркало применить, надеюсь в курсе как оно работает, а то и на счёт этого сомнения большие, раз даже ник себе придумать не в состоянии!
Вася прав, он все по полочкам разложил про это государство. С ним просто невозможно не согласиться любому нормальному человеку.
Твой вася туп как пробка.
Мясной, а чем тебе ник помогает? или ты считаешь, что придумка ника это максимальный показатель твоего умственного развития? тогда у меня для тебя ну ооочень плохие новости.
22.04.2020 09:00
- гость -
про пархатого так?
Ну тут всё понятно теперь. Оскорблять и поливать друг друга помоями тут уместно. А собственно мнение выражать, не задевая ничем присутствующих - нельзя. Блокируют.
о прихлебатели-лизуны казимиркины подтянулись -месная , где-то еще с лобком на голове аборигенша на просторах иннета брыжит.
Соловей на всех уже потяфкал... А вот пару дней назад Олег Тактаров назвал его убогим существом, нашедшим позорную работу, так до сих пор ответа нет...язык в опу засунул и не трелит...
22.04.2020 10:34
- гость - Как вы тонко местную богему охарактеризовали. Не хотите уподобиться Уткину и вызвать эту тройку на дуэль что бы унизить-опустить их до соответствующего уровня?
Уткин молодец и говорит правду. Соловьеву хоть ссы в глаза. Человек живет в другом измерении.
Шавка Уткин предложил Баттл слону Соловьеву. Одним своим предложением уже и обгадился. Думаю, ответ Соловьева более, чем достойный - связываться с ничтожеством - себя не уважать. Уткин не понимает, что при желании Соловьев из его жирной тушки сделает кучу дерьма, которую уже никто и никогда не будет воспринимать всерьёз!
Уткин выразил своё отношение к государству и хай с ним, имеет на то право. Но оскорблять уважаемого человека и переходить на личности - поступок сволочной. Всплыло дерьмо и воняет. Уткин мерзкий человечек.
Отдельно скажу про казимирнутых и калибранутых. Чуть только где-то завоняло дерьмом - вы тут как тут. Падальщики и паникеры. Совет: запасайтесь туалетной бумагой и закрывайтесь на карантин. На толчке вам будет безопаснее)
Мясной, а чем тебе ник помогает? или ты считаешь, что придумка ника это максимальный показатель твоего умственного развития? тогда у меня для тебя ну ооочень плохие новости
этот индивидум и еще есть тут старый дряхлый деда казимира считающие что они под никами тут поливают экскриментами ,это самое главное и основное в жизни.
более ничего не умеют.
Соловьёв - циничная лживая мразь. И он может запудрить мозг только наивным бабушкам и дедушкам или отдельным недоразвитым личностям. Зря тужитесь, товарищи тролли.
В любой стране на государственных каналах ведётся пропаганда,которая поддерживает и объясняет внешнюю и внутреннюю политику страны.
Дело тупоньких либерастов реагировать на эту пропаганду единственным образом:"Вы всё врёте".
22.04.2020 12:15
- гость -
Алеша, а ты то чем от него отличаешься? ТОлько тем, что никому мозги запудрить не можешь. Зря тужишься, товарищ тролль.
12:43, володька, ты зачем усы сбрил?
Какой неприятный человек этот Уткин.
22.04.2020 12:00
ИМХО
Кто уважаемый? соловьёв чтоли? Ну если тока вами. Разумные люди его не уважают ваще никак, даже наоборот!
22.04.2020 12:07
- гость -
Панимаешь, тут такое дело, что там где вы кроме ваших экскриментов больше выходит нихрена нету, вот и приходится поливать вас тем что есть, мы нисколько не виноваты в этом, хотите, чтобы вас поливали чем-то другим - ну дак всё в ваших руках.
22.04.2020 13:50
месный
Мясной, а тебе поди и справку дали, что ты разумный? Кал и Аборикеша подписывали? Или вы друга по кругу справками обеспечиваете?
они друг друге ,.... по кругу.
поэтому в глазах друг \друга нет их выше никого!
Какая отвратительная рожа!
22.04.2020 14:00
- гость -
Ты мой ник вот копировать уже правильно научился, молодец! Научись теперь правильно писать самостоятельно!
Вот тебе не нравиться экскрименты - а ты тем и занимаешься, что их всё добавляешь и добавляешь. Это наверно такой твой тактический ход, на публику их не любить, ну чтобы конкурентов меньше было, ну как у сольвьёва, чтобы себе родимому больше любимых ништяков досталось, а?
22.04.2020 12:00
ИМХО
Соловьёв уважаемый человек??? Вы серьёзно?! Ну, тогда я пошёл, мне нечего делать рядом с поклонником соловьиного помёта.
Уткин - жалкий и злобный неудачник. Известность получил не как комментатор, а как скандалист. Теперь снова пытается поднять свой рейтинг за счёт вброса. А Соловьев - да, уважаемый, умный, эрудированный, благородный и очень вежливый человек.
15:41
ИМХО
А Соловьев - да, уважаемый, умный, эрудированный, благородный и очень вежливый человек.
Он мразь.
22.04.2020 16:35
- гость -
Ты тоже.
22.04.2020 16:43
- гость -
Вот есть люди ну которым всё норм, они видят, что другим кому не очень кому ваще хуже некуда и что-то им про это говорят, ну типо вот тут фигово и вот тут что-то по нормальному сделать нада, вот этого индивида который у вас рулит пнуть с места и компенсацию за ущерб взять.
Есть те кому очень ништяк и им на всё чихать.
А есть такие как вот ты, они сидят поуши в дерьме и в место того, чтобы не говоря уже о том что бы чёто сделать , хотя бы прислушались и вникли в суть происходящего начинают тупо нападать на тех, кто им пытается просто рассказать где они есть. Тебе и таким как ты, чё нравится вот в своём дерьме сидеть и охранять его от посягательств других? Как бы оно нормально не стало? Или вы немного в сторонке, кому всё норм, но вот интересно наблюдать за теми кто поуши в дерьме и должен оставаться там навсегда, а те кто про это говорит очень вам мешают в сохранении текущей ситуации?