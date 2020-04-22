Названа причина крупного пожара в Барнауле

Неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания на сажевом заводе 21 апреля. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как уже писал amic.ru, возгорание произошло во вторник днем в 9-м Заводском проезде. На территории сажевого завода загорелись старые покрышки. Столб плотного черного дыма был виден в разных частях города.
Пожарные несколько часов ликвидировали возгорание. На место происшествия выезжали две автоцистерны, шесть человек личного состава. Площадь пожара составила 200 кв. м. Выяснилось, что огонь пришел с полей. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Виновник неизвестен.
Комментарии
Реали? Совпадение то какое удачное? Да хватит врать то!
22.04.2020 10:45
krash
о чем врать? о том, что каждый год какие-то 3,14 выжигают поля? На такой земле ничего кроме сорняка не растет.
Посадили бы парочку лет на 5-7, может думать начали бы прежде чем спички в руки брать.
а чо, у мчс квадрокоптеры есть штоль?
22.04.2020 11:30
- гость -
Ага, есть, Ми-8 называются )))
Съёмки с БПЛА.