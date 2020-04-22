Автобусы для садоводов в Барнауле начнут ходить с 25 апреля

Перевозки пассажиров по маршрутам № 23, 111, 112, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151 в Барнауле начнутся с 25 апреля. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.
Барнаульцам напомнили, что при поездках на дачу нужно обязательно помнить о мерах предосторожности: необходимо использовать индивидуальные средства защиты (маски, перчатки), по возможности соблюдать дистанцию и ограничения для людей из групп риска.
Перевозчикам рекомендовано держать на личном контроле проведение профилактических мероприятий и санитарную обработку автобусов на конечных остановочных пунктах.
Посмотреть расписание можно здесь.
Комментарии
Вот и начнётся снова давка в автобусе, очереди, массовое скопление народа, особенно лиц пожилого возраста, думаю маски тут проблему не решат
Нужно делать автобусы только туда.
Оттуда осенью.
А с целью разделения пассижиропотока с 10.00 садоводческие маршруты не судьба организовать? А как же Указ Губернатора, что лицам старше 65 лет находится на карантине? Штрафы будут?
Либо надо СНТ уже дать воду и свет, чтобы можно было уехать только туда и жить! А так конечно будут ездить туда сюда, что не очень хорошо
Сотка 950 рублей.садоводства совсем охренели
А какие проблемы с самоизоляцией?если вам 65 сидите дома.или на дачу пусть внуки увезут.не фиг шляться по автобусам
Это как? 25 апреля, прибавляйте 2 недели. Что будем иметь на выходе? Пик смертельных исходов? Люди пожилого возраста создадут массовое скопление в закрытом пространстве. Смешные предостережения: маски, дистанция в транспорте. По-серьезному можно все это организовать властям города, края, в том числе с профессиональными инструкциями местных эпидемиологов? И прямо сказать людям, что все эти поездки опасны. Ведь люди, особенно пожилые рассуждают так: раз разрешили да еще и маршруты открыли, значит уже можно и все безопасно.
15 дали и воду и свет
Сотка 950 рублей у нас 1050 и ниче
Мы бы с радостью уехали «туда» но например у нас нет ни воды ни света ещё в саду, да и печи нет, ещё ночевать холодно все равно, поэтому пенсионеры сейчас будут ездить и туда и обратно это факт
люди очнитесь -от вируса спасет только свежий воздух. а иммунитет у пожилых в разы выше чем у молодых
Кому то 15 дали а нам воду не дают, боятся ещё морозов ночных
А кондукторы - как и сейчас - без масок, и, понятное дело, без перчаток, сколько у них за смену контактов тесных ? + деньги берут. Картой рассчитываешься - обязательно заберет её и сама прикладывает, ещё и недовольство выскажет если отказались ей в руки карту давать. Сплошные меры противодействия короне прямо...