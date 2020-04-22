Автобусы для садоводов в Барнауле начнут ходить с 25 апреля

Перевозки пассажиров по маршрутам № 23, 111, 112, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151 в Барнауле начнутся с 25 апреля. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

Барнаульцам напомнили, что при поездках на дачу нужно обязательно помнить о мерах предосторожности: необходимо использовать индивидуальные средства защиты (маски, перчатки), по возможности соблюдать дистанцию и ограничения для людей из групп риска.

Перевозчикам рекомендовано держать на личном контроле проведение профилактических мероприятий и санитарную обработку автобусов на конечных остановочных пунктах.

Посмотреть расписание можно здесь.