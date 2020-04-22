Главную медсестру рубцовской ЦРБ осудят за взятки

Главная медсестра рубцовской ЦРБ предстанет перед судом за получение взятки. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установило следствие, с 2014 по 2019 год женщина получила от трех компаний, занимающихся оптовой торговлей лекарственными и дезинфицирующими средствами, взятки за закупку именно их продукции. Приобретение проводилось без согласования с контрактной службой больницей и без установленных законом процедур.

Деньги компании переводили женщине на банковскую карту. Размер взяток прокуратура не указывает, но он определен как крупный и значительный.

На данный момент обвиняемую ожидает суд. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности сроком до 10 лет.