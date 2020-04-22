Барнаульцы нашли гранату у себя на огороде. Видео

Жители Барнаула перекапывали огород с помощью трактора и обнаружили в земле гранату. Очевидцы рассказали, что чека осталась на месте, и взрыва не произошло.

Инцидент произошел в поселке Лебяжье. Жители вызвали полицейских. Участок, на котором была найдена взрывчатка, оцепили. На месте работали медики, кинологи и саперы.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительной версии, граната учебная. Опасности не представляет. Сейчас снаряд отправлен на экспертизу.