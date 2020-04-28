Жаждут крови. Эксперты прогнозируют в регионе рост активности клещей

Теплая весна в этом году не только радует жителей Алтайского края, но и обещает большое количество клещей. Пик активности насекомых традиционно ожидается в мае, но опасность сохраняется до первых заморозков.

Как сообщает Роспотребнадзор, в Алтайском крае уже 280 человек обратились в поликлиники с укусами клещей. Чтобы предотвратить атаку насекомого, на прогулках нужно соблюдать меры профилактики: заправлять одежду так, чтобы исключить доступ к телу, регулярно осматривать себя и детей, а также использовать отпугивающие средства – репелленты.

Обезопасить себя можно спреями и эмульсиями от компании "Соль Сибири". Например, аэрозоль "Акрофтал Антиклещ" благодаря высокоэффективному действующему веществу надежно защищает от кровососущих насекомых, в первую очередь — от клещей. Спрей обладает длительным действием – эффект сохраняется до 15 дней. Аэрозоль имеет удобную форму для обработки одежды и снаряжения и приятный лимонный запах.

Компания также предлагает средства для защиты от других летающих и кровососущих насекомых. Например, эмульсия "Акрофтал Новый" спасет от комаров, мокрецов и москитов до трех часов. Средство отличается мягкой текстурой: в составе натуральные экстракты базилика, гвоздики и эвкалипта.

"Акрофтал Супер" – это усиленная версия эмульсии. Она защищает до четырех часов и отпугнет даже мошек и слепней. Средство не вызывает раздражения кожи.

Продукцию можно приобрести оптом и в розницу. Склад находится в Барнауле.

ООО "СОЛЬ СИБИРИ"

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