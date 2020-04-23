Полицейским хотят разрешить вскрывать авто и стрелять при угрозе нападения

Кабинет министров утвердил законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Госдуме.
Одним из его аспектов стало разрешение вскрывать автомобили "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".
При этом правоохранитель не несет ответственности за вред частной собственности, который был нанесен в результате таких действий. В то же время владелец транспорта должен быть проинформирован о проникновении в его авто в течение суток с момента такого действия.
Другим новшеством станет разрешение применять огнестрельное оружие не только в том случае, когда преследуемый подозреваемый явно пытается нанести вред здоровью и жизни полицейского, но и когда он собирается "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".
Также полицейским собираются дать право ограждать место проведения массовых мероприятий и оцеплять дома, проводя досмотр людей, которые собираются проникнуть в них.
А чтобы полицейских не привлекли к ответственности за эти действия, которые могут быть расценены гражданами как ущемление их прав, сотрудникам МВД предлагают дать иммунитет.
"Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции", – так выглядит формулировка, которой авторы законопроекта хотят дополнить статью 30 закона "О полиции".
Комментарии
Используют пандемию, чтобы отобрать последние права у населения? Помощь населению не оказывают, как в других странах, но репрессии готовы вводить?
А не фиг было стаканчиками кидаться ,отныне это будет считаться угрозой жизни "космонавту "при исполнении со всеми вытекающими и затекающими...
Ну очевидная же тупость. Тупой кабинет министров принимает тупой закон. Таких законодателей пора разгонять за профнепригодность. После эпохи Путина придется проводить полную ревизию законодательной базы, начиная от основного закона и заканчивая законами субъектов РФ. Столько мусора и дерьма скопилось в них, что жить по ним практически невозможно.
Прав будет столько, сколько у эцилопа в фильме "Кин-дза-дза", только эцилоп умнее.
А современные полицаи, жертвы ЕГЭ, смогут вызубрить наизусть три фразы:
1. "Стой, стрелять буду
2 ."Стой, стреляю"
3. "Он хотел на меня напасть, а у меня иммунитет".
А те, кто сдавал ЕГЭ дистанционно на самоизоляции, выучат лишь третью фразу и будет достаточно.
Если полицай начнет вскрывать машину, а собственник увидит и возмутится - то возможна стрельба на поражение?
23.04.2020 11:00
- гость -
Если полицай начнет вскрывать машину, а собственник увидит и возмутится - то возможна стрельба на поражение?
+++++++++++++
Возможно ,ведь у него больше кацэ (прав) и цвет штанов отличается от вашего .Даже если вы будете прикрываться Конституцией как православный крестом от нечисти.
Опричники... Жесть.
А не фиг было стаканчиками кидаться ,отныне это будет считаться угрозой жизни
Угрозой жизни будет твой внешний вид, полицай заявит, что твой облик его напугал и он выстрелил, а путинский судья его оправдает, так как будет согласен, что наш бедный голодный народ пугает их богатый сытый народ и ему страшно ходить по улицам, поэтому он вынужден на лексусе ездить в сопровождении охраны.
Мое мнение, что власть вообще хочет "затянуть гайки", а все эти нормы вводят для устрашения народа, что бы в открытую убивать людей ссылаясь на закон! Перестреляют мирно стоящих демонстрантов и скажут - защищались от нападения!
Чубайс же сказал, что населения РФ достаточно 50 млн., остальные лишние.
Вот теперь вместе с пенсионным фондом и медициной, уменьшением населения займутся и полицаи. Вышел на митинг, лишний, обнулился. Сидишь дома, дрожишь от страха, поживи пока.
23.04.2020 11:09
- гость -
Угрозой жизни будет твой внешний вид, полицай заявит, что твой облик его напугал и он выстрелил, а путинский судья его оправдает, так как будет согласен, что наш бедный голодный народ пугает их богатый сытый народ и ему страшно ходить по улицам, поэтому он вынужден на лексусе ездить в сопровождении охраны.
+++++++++++++
Спасибо , вы меня почти убедили!
Где ваша организация раздает парабеллумы - я буду прикрывать отход в горы или можно внести наличные , чтобы спасти отца русской демократии ? ))
Что то вы себя сильно вольяжно ведете? Без опасения за собственную шкуру. Сами не верите в то что пишите?
23.04.2020 11:29
- гость -
Что то вы себя сильно вольяжно ведете? Без опасения за собственную шкуру. Сами не верите в то что пишите?
+++++++++++
Товарищ "майор" )) ,не вОльяжно,а вАльяжно,не пишИте а пишЕте (вопросительная форма глагола).
Ну и книга Ильфа и Петрова вам в подарок.
23.04.2020 11:18
- гость -
Чубайс же сказал
Не ищут поисковики что он сказал то что вы ему приписываете. Вы в СМИ распространяете фейк? Или вы знаете что на этого персонажа можно всё валить и никто заниматься и проверять не будет?
23.04.2020 11:29
- гость -
А уже надоело бояться за свою шкуру! Лично я уже прожил много лет и видел многих руководителей страны нашей. Но скажу честно, таких бездарных и наглых как сейчас - вижу в первые!
Не ищут поисковики что он сказал
Толик, поисковиком пользоваться научись. А если ты все почистил в инете, то пиши телефон, я тебе по вацапу скину, где ты это говорил.
очень просто переодевайтесь в полицейских и никто вам ничего нини
Что то вы себя сильно вольяжно ведете? Без опасения за собственную шкуру
Ты определись, кого пугаешь, держи-морда. А то вон разные люди на свой счет принимают. А я вас шакалов и в андроповские времена не боялся.
очень просто переодевайтесь в полицейских и никто вам ничего
Так наш разведчик Кузнецов переодевался в немецкую форму на Украине и мочил фашистов полицаев из вальтера.
Прям сильная необходимость заставила такие законы наваять ?
23.04.2020 10:55
АБОРИГЕН
Сколько еще надо времени людям чтобы понять, это не тупые законы не тупые министры, это внешнеуправляемая Западом система. Законы которые автоматически принимает ГД пишутся в министерствах иностранными консалтинговыми компаниями. И это уже открытая информация. Поэтому действия "тупых" властей зачастую одинаковы на территории всех постсоветских республиках.
Именно Путин это дело вскрыл (последний раз откровенно на послании 15 января) и предложил поменять систему через изменение её правил!
23.04.2020 11:53
- гость -
Что то вы себя сильно вольяжно ведете? Без опасения за собственную шкуру
Ты определись, кого пугаешь, держи-морда. А то вон разные люди на свой счет принимают. А я вас шакалов и в андроповские времена не боялся.
Двухлетние ребятишки мало чего боятся. Не гордись своим бесстрашием.
23.04.2020 11:29
- гость -
Что то вы себя сильно вольяжно ведете? Без опасения за собственную шкуру. Сами не верите в то что пишите?
+++++++++++
Товарищ "майор" )) ,не вОльяжно,а вАльяжно,не пишИте а пишЕте (вопросительная форма глагола).
Ну и книга Ильфа и Петрова вам в подарок.
Слесарь интеллигент ?
23.04.2020 11:57
М
Ну дорогой, со всей это кашей тебе лучше обратиться к психиатру.
23.04.2020 11:57
М
Жжжжотее не по децкии ....)))
Сказал, сказал рыжий... ищи лучше.
Ещё бы в конституцию это все внести.
Чтоб уж ни кто не лишил нас счастья.
А ещё публичные избиения давняя мечта, среднестатистического россиянина. Согласно ВЦОМ.
Сразу начнём себя чувствовать ещё безопаснее, хотя казалось-бы куда уж
Дай им бог всем здоровья и денюжку
23.04.2020 11:57
М
Отсыпте коробок такой чудной травы...
Я тут тебе список подобрал, да Амик заблокировал ссылки.
В 99,9% судебных разбирательств граждан с полицейскими, все заканчивается формулировкой "нет оснований не доверять сотруднику"
ДА ПРИБУДЕТ ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ!!!
Это конечно не выплаты всем, но тоже очень здорово!
УРА товарищи!!!
Последние пару лет проходило много информации что в органах много народу скопилось агрессивных и склонных к убийствам. Им разрешить стрелять в безоружное население хотят или защищаться от вооруженного нарушителя?
Готовятся к массовым возмущениям людей или хотят сохранить кадры от увеличивающейся преступности в связи с обнищанием?
Сколько еще надо времени людям чтобы понять, это не тупые законы не тупые министры, это внешнеуправляемая Западом система.
абсолютно правильно!
маггиналов типа боригены слушать не стоит
23.04.2020 12:44
- гость -
О, да у вас тут нынче слёт!
кто то ранее объяснял значение ЧС и говорил, что в это время можно будет отжать машину у хозяина и т.д......Связь очевидна и ЧС не надо....
23.04.2020 12:06
АБОРИГЕН
Вполне закономерный ответ. У каждого своя картина мира, которую он ощущает сквозь призму своего мировоззрения. Насколько развито мировоззрение, настолько более полным глубоким и объемным представляется мир.
Кто-то видит всё более усиливающееся надгосударственное управление по антирусской концепции через вполне себе конкретные структуры, хоть и редко афишируемые.
Кто-то видит управление в виде пирамиды наверху которой царь всемогущий Владимир.
А у кого-то мир - это то что вокруг его носа и кармана. И это нормально.
Раньше с полицией пытались разобраться, объяснить, что то,а сейчас кто вперед выстрелит и не факт, что первым будет полицейский. Очень опасные права для полиции...
23.04.2020 13:11
М
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Завязывайте НОД'овские сайты читать, это опасно для ментального здоровья.
23.04.2020 11:57
М
Именно Путин это дело вскрыл (последний раз откровенно на послании 15 января) и предложил поменять систему через изменение её правил
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Угум-с. 20 лет вскрывал-вскрывал, и тут нате: "Ой, да у нас же законы на Западе пишутся!.." И всё это время, пока он был у власти, эти законы принимались. Правильно вам говорят, обратитесь-ка вы лучше к психиатру, вас лечить давно надо. И похоже, вместе с вашим президентом, который заявил, что все у кого доход от 17 тыс. деревянных в месяц - это средний класс (наверное, ему это тоже из Америки спичрайтеры такое написали в шпаргалке, по которой он зачитывал свою речь).
Кстати, как ты прокомментируешь, что детишки у ВВП живут на том самом Западе? А-а, я, кажись, знаю: это злые западные кукловоды, масоны, рептилоиды и т.д. его заставили их там поселить, в качестве заложников, да, товарисч М?..
23.04.2020 13:11
М
Вполне закономерный ответ. У каждого своя картина мира, которую он ощущает сквозь призму своего мировоззрения.
+++++++++++++++
Похоже , у члена НОД ,проповедующего идеи Е.Фёдорова своя картина мира , но стремление научить понимать других фантазийные глюки своего кумира ,носящие сугубо конспирологический характер ,свидетельство того что тараканы ваши мучаются от безделья , но их мировозрение легко поправить если купить мелки - пусть сидят ,рисуют и вас перестанут донимать всякой френью.
23.04.2020 13:11
М
Если рядом нет санитаров, запиши. Сейчас генсовет ЕР возглавляет Турчак, Федоров уже не котируется, а Путин уже не управляется западной закулисой, но обновленно-обнуленный суверенный президент!
23.04.2020 13:11
М
Ну ну ну дорогой. Давай-ка демагогией не занимайся. Не надо тут ставить знак равенства между идиотизмом и объективной реальностью.
Я таки не понял ,к Вечернему М , добавился Дневной что ли ?
Ну и дела.... ))