"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение

Мэр Бийска расторг контракт с начальником бийского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Павлом Лихомановым.

Информацию об этом "Бийскому рабочему" подтвердил сам руководитель ГОЧС и ПБ, уточнив, что 23 апреля он отрабатывает последний день в должности. По его словам, увольнение стало полной неожиданностью.

"Мэр расторг со мной контракт в одностороннем порядке. Для меня это было неожиданно, считаю, что об этом нужно было предупредить заранее, с глазу на глаз", – признался Лихоманов.

По данным издания, начальник ГОЧС неоднократно вызывал недовольство главы города тем, что отстаивал позицию, которая кардинально отличается от взглядов Александра Студеникина.

По оценке "Бийского рабочего", решающим аргументом в пользу такого решения могла стать утеря в стенах управления проектно-сметной документации на один из объектов. Документы позднее нашли, но испортившиеся отношения в коллективе это не исправило.

Не самую лестную оценку своим коллегам дал и сам Лихоманов.

"Опыт работы в мэрии, конечно, полезный, как и любой опыт работы, – заявил он. – Но коллектив, скажу честно, не очень".

Исполняющим обязанности начальника управления ГО ЧС и ПБ назначили Дмитрия Сдобина. По информации бийских журналистов, наиболее вероятно, что руководителем структуры станет Парпыбай Уметов, длительное время работавший в пожарной охране.