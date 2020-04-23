"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение

Мэр Бийска расторг контракт с начальником бийского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Павлом Лихомановым.
Информацию об этом "Бийскому рабочему" подтвердил сам руководитель ГОЧС и ПБ, уточнив, что 23 апреля он отрабатывает последний день в должности. По его словам, увольнение стало полной неожиданностью.
"Мэр расторг со мной контракт в одностороннем порядке. Для меня это было неожиданно, считаю, что об этом нужно было предупредить заранее, с глазу на глаз", – признался Лихоманов.
По данным издания, начальник ГОЧС неоднократно вызывал недовольство главы города тем, что отстаивал позицию, которая кардинально отличается от взглядов Александра Студеникина.
По оценке "Бийского рабочего", решающим аргументом в пользу такого решения могла стать утеря в стенах управления проектно-сметной документации на один из объектов. Документы позднее нашли, но испортившиеся отношения в коллективе это не исправило.
Не самую лестную оценку своим коллегам дал и сам Лихоманов.
"Опыт работы в мэрии, конечно, полезный, как и любой опыт работы, – заявил он. – Но коллектив, скажу честно, не очень".
Исполняющим обязанности начальника управления ГО ЧС и ПБ назначили Дмитрия Сдобина. По информации бийских журналистов, наиболее вероятно, что руководителем структуры станет Парпыбай Уметов, длительное время работавший в пожарной охране.
Комментарии
Какой мэр, такой и коллектив.
Я начальник- ты дурак.
о, кто-то у вас грамотный нашёлся.))
руководителем структуры станет Парпыбай Уметов,
Француз?