Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что перенесенные из-за пандемии коронавируса мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обязательно состоятся. Об этом сообщает сайт Кремля.

"В нынешнем году, в связи с распространением опасной болезни, угрожающей жизни и здоровью людей, всенародные торжества, посвящённые 75-летию Великой Победы, перенесены, – написал Путин в телеграмме участникам "Вахты памяти". – Но уверен, что все они – и "Бессмертный полк", и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия – обязательно состоятся".

Ранее российский лидер принял решение перенести торжественные мероприятия на неопределенный срок.

"Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна, – аргументировал Путин. – Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям".

Как писал amic.ru, губернатор Виктор Томенко заявил, что парад Победы в Алтайском крае, скорее всего, будет перенесен.

Глава региона отметил, что даже в случае если пандемия закончится до 9 мая, времени на подготовку уже практически не осталось.

В связи с этим праздничные мероприятия могут сдвинуть на 24 июня или на дату окончания Второй мировой войны, которую Госдума перенесла с 2 на 3 сентября.