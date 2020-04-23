"Алтайвагон" к осени может сократить более 1000 рабочих мест. Данную информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе Управления по труду и занятости населения Алтайского края. Между тем министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка сообщил, что предприятие намерено освободить около 500 человек. Накануне Минпромторг РФ включил "Алтайвагон" в перечень системообразующих компаний. Это означает, что предприятие является одним из ключевых в своей отрасли и может в будущем рассчитывать на преференции со стороны государства.

На днях "Алтайвагон" обратился в органы службы занятости о высвобождении с июля по октябрь более 1000 сотрудников. Речь идет как о рубцовском филиале, так и о главном предприятии в Новоалтайске. Общая численность сотрудников компании сейчас составляет около 7 тысяч человек.

Вячеслав Химочка, отвечая на вопрос о перспективах крупных алтайских предприятий в нынешних экономических условиях, заметил, что не испытывает на этот счет особого беспокойства.

"Алтайвагон" сегодня подал заявку в управление по труду о высвобождении численности в течение полугода на 500 с лишним человек. Он проходил такие этапы и ранее, например, в 2014 году, но в итоге коллектив сохранился", – заявил министр. По словам Химочки, предприятие пока обеспечено контрактами до июня на сумму более 5 млрд рублей. Одновременно идут переговоры с потенциальными заказчиками, чтобы во втором полугодии не остаться без работы. За первый квартал 2020 года на предприятии выпущено 1664 вагона.

Получить оперативный комментарий у пресс-службы "Алтайвагона" относительно планов компании по сокращению персонала не удалось. Примечательно, что 21 апреля по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики был утвержден перечень системообразующих организаций страны. Алтайский край в этом списке представлен единственным предприятием – АО "Алтайвагон". Всего было отобрано 246 компаний. Предполагается, что основной поддержкой со стороны государства станут льготные кредиты.

Алтайвагон" занимает долю в 14% на российском рынке грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. По этому показателю он третий производитель в стране.