Вас предупреждали. Дерево рухнуло на припаркованные автомобили в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле жильцы дома проигнорировали просьбу управляющей компании не парковать автомобили под деревьями, и часть одного из них рухнула, пишет очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел накануне вечером, 23 апреля, около 19:30 во дворе одного из жилых домов на улице Попова. Как подчеркнул свидетель, администрация МУП "ЖЭУ № 30" запланировала обрезку деревьев на следующий день. Жители об этом были уведомлены.
Комментаторы под заметкой не поддержали несчастных автовладельцев и упрекнули их в лени. "Вот никак я таких новостей не пойму. Я что, один в сильный ветер убираю машину из-под деревьев? Да-да, если больше негде ставить, можно прогуляться и до ближайшей автостоянки!" – написал один из подписчиков сообщества.
Комментарии
Автостоянка вообще то самый надежный способ! Но крутизна и лень выше!
Не поддерживаю ни парковку личного автотранспорта во дворах, ни обрезку деревьев в том виде что происходит в городе.
Предупреждали они... И чо? Знак запрещающий стоянку установили? Нет... Водители знакам подчиняются а не приклееной соплями бумажки на стене которую и не видно...
24.04.2020 10:03
- гость -
ты и с обрыва можешь на своей шушлайке ехать. ну а чо? знака то нет
24.04.2020 10:03
- гость -
Ахаха!!!
А теперь иди судье это расскажи, чтоб он со смеха лопнул ))
Дело не в бумажке, а в том,что мето - не специально оборудованная площадка для парковки автомобилей и таким образом, собственники не позаботились о сохранности имущества. Так что, ремонтируйте за свой счет, недалекие. )))
Там написано что обрезка 24 в 12:00 будет, а дерево рухнуло вечером 23, надо было написать дерево в аварийном состоянии и может упасть, думаю к обеду бы убрали. А так можно написать объявления: "Машины не ставить, в 2020-2021 годах будет проводится обрезка деревьев", а потом людей виноватыми выставлять, так то дерево могло и на прохожих упасть, не вижу ограждения.
24.04.2020 10:26
- гость -
Ну, так-то оно и на Путина могло упасть. О_о
Тачки-то помяло хоть или отделались испугом?
24.04.2020 10:16
- гость -
"....Ахаха!!!
А теперь иди судье это расскажи...."
История от первого лица. Пошёл и рассказал судье два года назад. Сначала вызвал полицию, оценил ущерб, а потом пошёл и рассказал судье. И не поверите, судья не лопнула со смеха, а на утверждение представителей ответчика, там машины нельзя ставить, резонно спросила есть ли там запрещающие стоянку знаки, либо там оборудован газон с растущей там травой, ну или пр. очевидные ограничения. Предоставил, кстати справочку из метеоцентра, то в тот день не было сильного ветра. И судья ни разу не улыбнувшись вынесла решение в мою пользу. Так что "....не специально оборудованная площадка...." - фраза ни о чём. Не запрещено - значит разрешено. Владельцам земли надо следить за своей территорией, и в т.ч. вовремя опиливать деревья.
А когда зимой пишут, что во дворе сегодня будет производится уборка снега, много это читают и убирают авто? Единицы! Приезжает техника и не может выполнить свою работу
Амител, приезжайте по адресу Попова, 26. Двор утопал в зелени. За 2 года стараниями дворовых парковщиков превращен в пыльную пустыню. Вызывали даже милицию, но всё бестолку. Никакой замены нет, просто выпил по уровень земли. Вся беда в том, что весь двор принадлежит одному дому, поэтому решение одного этого дома на выпил деревьев заставляет жителей ещё трех домов глотать пыль и лечиться от обострений бронхо-легочных.
Ну и что молчат любители митингов за сохранение зеленых насаждений и краеведы-надомники? Засунули языки в задницы.
24.04.2020 12:28
- гость -
Ну и что молчат любители митингов за сохранение зеленых насаждений и краеведы-надомники? Засунули языки в задницы.
А что не так? Водители не видят куда ставят свои машины, читать не умеют?
Политика обновления деревьев у нас отвратительна. Нет золотой середины.
Либо всё спиливают под парковки, либо оставляют гнить пни от "чудесной обрезки".
машины ставят на газоны,собаки гадят в песочницы на детских площадках, пустые банки и использованные презервативы выбрасывают из окон. Детские площадки превратились в парковки. Сами себе серем на придомовой территории и сами же возмущаемся. Территория прилегающая к памятнику В.М.Шукшину вся "заминирована" собачьими фекалиями. И как в этой ситуации поступать тем кто такими "шалостями" не балуется? Милисанеры этого не видят и запаха собачьего гавна не чувствуют.