Турпоток в Алтайском крае за апрель-май сократится примерно на 13% в связи с запретом на работу отрасли, введенным из-за мер по предупреждению коронавируса. Такой прогноз в ходе брифинга 24 апреля озвучил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. Пока санатории, дома отдыха и турбазы закрыты как минимум до 1 июня.

Алтайский край в прошлом году за апрель-май посетило примерно 280-300 тысяч человек. Этих туристов регион нынешней весной точно не досчитается, рассказал Дешевых. Это примерно 13% от общего количества путешественников за год на Алтае.

Впрочем, по словам чиновника, после нормализации ситуации ожидается повышенный спрос на туробъекты в Алтайском крае. Поэтому не исключено, что произойдет выравнивание турпотока по итогам всего года.

Выпадающие доходы туротрасли за апрель-май, по оценке Дешевых, составят примерно 1,5 млрд рублей, из них 1 млрд рублей приходится на долю санкура. Чиновник сообщил, что, несмотря на траты на содержание имущества, коммунальные услуги, кредиты, все санатории сохранили штат сотрудников и продолжают платить им заработную плату.

"Но если по малому и среднему бизнесу оперативно приняли ряд мер поддержки (рассрочки по налогам и кредитам, беспроцентные займы на выплату зарплаты, снижение страховых взносов, региональная гарантийная поддержка, – прим. авт.), то по крупному санкуру их нет. Есть инициатива президента о льготных кредитах на выплату зарплаты. Губернатор региона направил в правительство обращение с просьбой принять меры", – сказал Дешевых.

Сельский турбизнес получит от власти гранты и субсидии на туры в приоритетные районы.