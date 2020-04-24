Стоп-кадр. Пандемия пандемией, а на огород по расписанию

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Комментарии
Толи ещё будет! Когда завтра начинают ходить все садоводческие автобусы!!!
На дачу нужно ездить на машине
На машину надо заработать, а не брать в кредит, с если она уже есть на бензин пенсионеру где деньги брать? Не умничайте уже
а сколько одиноких! Какая машина? Надо обязать всех в автобус надевать маски, со штрафом, везде ходят без масок, у меня знакомая заразилась короновирусом в аптеке, говорит, мужик стоял и кашлял, вообще , я вчера была в аптеке. женщина стояла и кашляла без маски. Власти, введите закон об обязательном ношении масок в зонах риска
У меня мама пенсионерка ездит на машине. И свекр со свекровью тоже. Зато не толкутся с вёдрами и рассадой в автобусах. Почему у других пенсионеров нет денег на бензин? Да потому что продолжают деньги отдавать своим великовозрастным пятидесяти летним деткам в ущерб себе
24.04.2020 12:54
- гость -
У меня мама пенсионерка ездит на машине. И свекр со свекровью тоже. Зато не толкутся с вёдрами и рассадой в автобусах. Почему у других пенсионеров нет денег на бензин? Да потому что продолжают деньги отдавать своим великовозрастным пятидесяти летним деткам в ущерб себе
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У меня дядя 72 года. За рулем с 18. Пять лет жил в Европе, там тоже сам за рулем. В прошлом году попал в небольшую аварию. Говорит, буду продавать автомобиль. Сам чувствую, что уже реакция не та. Адекватный человек. А сколько пенсов не осознаёт?
А так бы «не отдавали пенсии детям» и купили бы авто и бензин? Самим не смешно? Не в всех пенсии 30-50 тысяч, кто то ездит на дачу и радуйтесь, кто то пахал и пенсию 13 получает, какой бензин и машина даже если эти деньги дети не забирают? Слов нет
24.04.2020 13:06
- гость -
Опередили) правильно, иначе другая опасность на горизонте - увеличение к-ва дтп пенсионерского.
везде ходят без масок
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Дыхнул на зеркало через маску, стекло запотело. 1000 микрокапель проходят через маску. Без маски одна капля, с маской тысячи.
24.04.2020 13:17
- гость -
везде ходят без масок
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Дыхнул на зеркало через маску, стекло запотело. 1000 микрокапель проходят через маску. Без маски одна капля, с маской тысячи.
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Если зараженный в маске, то риск заразиться от него у окружающих значительно снижается. Когда болею вирусными респираторными и ношу при этом маску дома, то дети не заражаются от меня. Давно в этом убедилась опытным путем.
А пенсионеры сразу 65 летними родились?
И все стоят в притык. Нашим безполезно объяснять.
Я считаю, что если мужчина прожил жизнь и не заработал квартиру и машину и вынужден с вёдрами рассадой и урожаем ездить в общественном транспорте на дачу, то как-то он не правильно жил
Может и заработал но умер в 60 и что дальше, осталась бабушка вот и ездит своим ходом. Мужчин садоводов то мало как то, в основном бабули ездят, да и у детей внуков на авто возить каждый раз тоже времени нет.
24.04.2020 14:51
- гость -
Я считаю, что если мужчина прожил жизнь и не заработал квартиру и машину и вынужден с вёдрами рассадой и урожаем ездить в общественном транспорте на дачу, то как-то он не правильно жил
*******************************
Ты не одинок. Вот Чубайс тоже считает, что пенсионеров вообще не должно быть. Хотя у него-то миллиарды, а что у тебя -корыто на колесах? Недалекий ты человек, ущербный.
24.04.2020 14:51
- гость -*****************И правильно считаешь, тем более что самому придется убедиться в собственной же правоте, у Создателя весьма своеобразное чувство юмора.
Истерички шизанутые, отстаньте от людей. Хочет бабушка на дачу - пусть едет. Часто дача- единственное, что держит бабушку. хотите закрыться дома? закройтесь. Не мешайте другим жить