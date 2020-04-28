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Барнаулец пожаловался на срубленные деревья у трассы. Власти говорят, что так и надо

, ИА "Амител"
Лес рубили в санитарных целях. Но почему бросили?

Житель краевой столицы Иван обнаружил спиленные деревья в лесу в районе "Ноева ковчега" (справа по шоссе Ленточный бор), когда катался на велосипеде. Он снял видео и обратился в редакцию amic.ru с просьбой разобраться, "откуда дровишки". Мы выяснили.

"Смотрите, красивые бревнышки лежат, вроде как вырубка под ЛЭП, но на самом деле она в лесу", – отметил Иван, комментируя видеозапись.

А уже в разговоре с корреспондентом предположил, что под видом санитарной вырубки по линии электропередачи, которая там давно ведется, проредили лес, а древесину просто продали.

Amic.ru выяснил, что этот участок (первый квартал) находится в черте городских лесов, им владеет муниципалитет. Работы по охране и воспроизводству выполняет краевое унитарное предприятие "Алтайлес" (не путать с коммерческим холдингом "Алтайлес").

"В соответствии с муниципальным контрактом КАУ "Алтайлес" осенью 2019 года здесь проводились рубки ухода. Из-за неблагоприятной погоды не удалось вывезти заготовленную древесину. А потому вывоз производился весной 2020 года", – сообщили в администрации города.

В мэрии заверили, что рубка была определена в лесохозяйственном регламенте городских лесов. В 2020 году никаких подобных мероприятий там проводить уже не будут.

Но Иван выразил сомнение, что "мероприятия" эти исключительно санитарные и выполнены с соблюдением всех норм и правил. За последние несколько дней он нашел еще несколько таких полянок. 

"Вдоль Барнаулки рядом со Штабкой, Власихой, Стуково, в районе Зимарей сотни стволов лежат. И вот как тут проверить, что все законно? Да никак", – отметил он.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.04.2020 08:18
Чучмек

Санитарные мероприятия предполагают вырубку преимущественно сухостойных, угнетенных и больных деревьев. Здесь же, как и в абсолютном большинстве иных подобных случаев, вырубаются исключительно здоровые деревья. Сухостой и кривостой никто не трогает...

28.04.2020 08:25
Eugene

Дело Карлина живет.

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