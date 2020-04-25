На смену жаре в Алтайский край идет похолодание

Жаркие дни в Алтайском крае подходят к концу, следует из прогноза, опубликованного CЦ ФГБУ НИЦ "Планета". Метеорологи прогнозируют, что Западную Сибирь ожидают понижение температуры и усиление ветра.
"Плотная и обширная зона фронтальной облачности сохранит свое влияние на районы Западной Сибири 25 и ночью 26 апреля, – уточняет НИЦ. – В большинстве районов ожидаются дожди, местами умеренные, грозы, а также усиление порывистого ветра до 15-22 м/с".
Холоднее всего будет в ночь на 26 апреля. Столбик термометра в темное время суток может опуститься до нуля. Днем будет значительно теплее – от +13°C до +19°C.
Потепление придет достаточно быстро. По оценке синоптиков, температура воздуха вновь поползет вверх уже в начале следующей недели.
Комментарии
Я даже рад! Эта жара при включенном отоплении просто убивает, опять же может уже дожди пойдут и пожары поутихнут
2 дня уже нет отопления.
комфортные 23.
25.04.2020 16:30
- гость -
Ну вот,холода вернулись,и явно надолго,а отопление то больше не включат.Посмотрим,как через несколько дней запоете о холоде и сырости в квартирах.
Что за память у некоторых,как у рыбок.Из года в год одно и то же,постоят пара-тройка дней под двадцадку,и то днем,так ручки тут же тянутся к вентилю.Бац,перекрыли,и здравствуй холод.Отопление не свет,его на раз не включишь.И да,особенно сейчас,при новой заразе самое время отключать.Не знаю как у кого,у нас в доме отопления уже неделю нет.Варвары!!!!
Эх, снег бы хоть выпал, так хочется на лыжах погулять!
16:57- гость -" Бац,перекрыли,и здравствуй холод"
Так это на планете Земля всегда так, например, машину помыл, завтра дождь и грязь.
25.04.2020 17:08
- гость -
Не на всей планете.В Тае есть место,где зимой и летом,днем и ночью плюс 28!И дожди редко.Но,у нас Сибирь!Здесь 8 месяцев зима,и только две недели лето.Да и то в середине июля(!),с невыносимой жарой и полчищами гнуса.Не пойму,кто и куда торопится с отключением тепла в домах?Что осенью тягомотина с запуском,что весной с ранним отключением.Когда уже здесь наведут порядок то?Но было же ясно в советские времена :15 сентября начинаем,15 мая заканчиваем!Что сейчас изменилось в нашей природе?Как шел снег на майские,так и будет.Как был жучий холод до середины июня,так и будет.Обещали вроде гор.воду до июня не отключать,да видно ручонки уже зачесались,раз до крана на батареях дотянулись.
У нас из-за жадных отключили и включают всегда поздно, в ноябре. Вот как жить с такими скрягами? А особенно жадная, старшая по дому, хотя и не бедная.
Что это за должность такая-старшая/ий по дому????Где,в каком законе это прописано?Эти люди занимаются произволом!Что хотят,то и творят.Доколе?Надо немедленно остановить этот беспредел!Разогнать к чертовой матери всех этих дармоедов!!!!Они вне закона!!!!У нас есть городской Голова?Спрос должен быть с него!И отвечать в случае чего придется ему,а не этим абсолютно безответственным и случайным людям.
Отличная температура. Включите обогреватель (а он у каждого в РФ должен быть), кому холодно. Да и обойдется дешевле. Такие 2-3 нытика в каждом многоквартирном доме есть. Ну не жарить же остальных жильцов из-за них?
25.04.2020 18:15
Пионер,вот такие,как ты,также "рассуждали" в одном например спортивном детском лагере.Та то же включили обогреватели в палатках,потому,что было холодно,и...Не знаешь,чем кончилось?И не дай тебе Бог знать,иначе ночами плохо спать будешь.Сказано:Отопление в домах должно быть,значит оно должно быть,и отключать его рано,равно как и включать осенью поздно-это преступление.Жирная точка!
16-57,17-41, 17-48 Теплолюбы, заведите себе обогреватели. Из-за таких как вы дома духовка и переплата соответственно. Какого спрашивается весь подъезд должен мучиться из-за одного-двух мезляков?
17-48 не знание законов не освобождает от их соблюдение, курите ЖК ст.161 и будет вам счастье и понимание и просветление.
У нас из-за жадных отключили
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Не жадный, включи электрообогреватели.
включили обогреватели в палатках
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Меня в 5 лет научили газ поджигать спичками на газовой плите и объяснили, что газ может взорваться. За 30 лет ни разу не взорвался.
Сейчас скачки температуры будут каждую неделю и что теперь отопление не отключать до конца лета?
25.04.2020 18:33
Вах,специально для Вас из ст 161.
При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации...ну и т.д.Нигде ничего подобного о каких то старших/младших,и прочих возрастных.Наш МКД управляется управляйкой(пардон за каламбур),вот она и должна нести ответственность.Я и спрашиваю:На каком основании в нашем доме закончили отопительный сезон???Кто?
Сказано:Отопление в домах должно быть,значит оно должно быть,и отключать его рано,равно как и включать осенью поздно-это преступление.Жирная точка!
Кем сказано? Вами? Ну так Вы сравниваете палатку с многоквартирным домом. Есть сомнения в Вашей адекватности. Если Вас не устраивает обогреватель - попробуйте одеться. Но из-за пары шизиков не должны жариться жильцы всего дома. Это понятно?
25.04.2020 18:51
- гость -
У буржуинов к примеру,вообще не отключают круглый год!И это далеко не Сибирь!Там крантик стоит на каждой батарее,и всяк волен крутить его по своему усмотрению и зимой и летом.У нас такой возможности нет,и мы все(!) зависим от воли и хочи одного какого-то старшего(?!) и пары-тройки скупердяев на весь дом.От того,что перекрыли отопление,лето не наступит!
Я и спрашиваю:На каком основании в нашем доме закончили отопительный сезон???Кто?
11.7. Отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. С и ниже, и заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. С и выше. Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с энергоснабжающей организацией.
Как думаете, может быть на этом основании?
Но из-за пары шизиков не должны жариться жильцы всего дома.
А вот всех жильцов всего дома и надо спросить,жарятся они или нет.Вот на собрании то и будет наглядно кто есть ху (шизик по вашему).У кого было такое собрание?
пары-тройки скупердяев на весь дом.От того,что перекрыли отопление,лето не наступит
Пара-тройка шизиков-мерзляков тоже не может диктовать свою волю всему дому. Если температура в квартире не комфортна для проживания(жарко) есть повод выключить отопление
.Вот на собрании то и будет наглядно кто есть ху (шизик по вашему).У кого было такое собрание?
Открытые окна посчитайте
Нас на удалёнку перевели. Компьютер по 10 часов не выключается. Быстро духота в комнате нагоняется. Хоть и батареи отключил, а стояки горячие. Хорошо, что пару дней назад отопление в доме выключили. Неужели охота с красными мордами ходить и с кругами перед глазами от духоты в квартире. Электрообогревателем и удобней и дешевле пару-тройку деньков погреться. Привыкли улицу топить.
25.04.2020 19:06
Пионер,эта норма устарела.Решение о начале/прекращении ОС принимается вне зависимости от продолжительности восьмиградусного периода.Уже несколько лет,как Медведев отменил это устаревшее во всех смыслах положение.Я может что-то упустил,но решения об окончании ОС в Барнауле принято еще не было.Нет?
Всегда считал,и считаю сейчас отключать отопление в апреле РАНО!!!Неужели никому неведомо такое понятие,как периодическое протапливание?Это когда днем-ОТКЛ,на ночь-ВКЛ.Может малолетки и не знают,но у нас в Барнауле даже в жуткие 90-е при Баварине,пару сезонов (видимо сколько успели)таким образом выходили из положения.Что мешает делать это сейчас?
25.04.2020 19:09
Пионер,не поленился,посчитал.Два дома типовых 9-и этажных напротив,чуть вдалеке кирпички "Жилищки".Так вот,моя ариХметика быстро закончилась.несколько окон открыты в одной типовой на 9 и 8 этажах,и то на проветрывание,с 7-го и до земли запечатаны наглухо.Еще одна 9-ти этажка 464 серии замурованы,да даже в "Жилищке" кирпично ни одного окна настежь!А ведь тепло то только сегодня ночью закончилось!И то ли еще будет!!!Рано отключать,т.к.нет и пока не придвидется постоянного источника тепла.А значит одна надежда на отопление.Повторюсь:Нас спасет периодическое протапливание.
Всегда считал,и считаю сейчас отключать отопление в апреле РАНО!!!
Пишите Путину, что рано. Насчет ВКЛ - ВЫКЛ попробуйте написать технологам СГК - пусть Вам объяснят. Согласен, что норма устарела, но раньше ей пользовались, что мешает ориентироваться на нее сейчас. Тем более, у многих закрыты батареи, горячие только стояки. Вряд ли есть шанс, что многоквартирный дом сейчас выстудится, а если реально холодно, ну включите Вы обогрей - на 2-3 дня-то. В чем проблема? Вопрос дае не в деньгах , зачем сейчас платить за отопление, а в том, что реально душегубка была.
А ведь тепло то только сегодня ночью закончилось!
У нас на потоке тепло закончилось позавчера. Большинство окон открыто на проветривание. Дома комфортно. Причин для паники нет
...ну включите Вы обогрей - на 2-3 дня-то. В чем проблема?
Проблема в том,что обогрей не прогреет полноценно всю жилплощадь.Что касается денег,то и сэкономить здесь не удастся.В среднем за отопление моей жилплощади я платил 80-100 руб.в день.И это на все 50 кв.м.Сколько сожрет полутора-двух киловаттный калорифер за сутки?Пусть даже он будет настроен на экономичный режим работая в полсилы,киловатт 30?30х4 руб= 120?И при этом он сможет обогреть лишь одно помещение!Где экономия???????????Где полноценный комфорт,за который мы готовы платить?Где все это?Это вам жильцам верхних этажей и супер современных домов можно вообще не включать отопление даже зимой,а нам жителям старинных "хрущевок"и "брежневок",да еще тем кто живет поближе к земле,невысоко как быть?
25.04.2020 19:27
У нас на потоке тепло закончилось позавчера
Пионер,я имел ввиду тепло на улице.Или в Вашем районе не посвежело?
Это вам жильцам верхних этажей и супер современных домов можно вообще не включать отопление даже зимой,а нам жителям старинных "хрущевок"и "брежневок",да еще тем кто живет поближе к земле,невысоко как быть?
Да. Тут Вы правы. Халявим мы на втором этаже в доме 79 года постройки. Вы уж простите, но мне кажется, Ваши проблемы лежат не в области даты логичного отключения отопления, а в области человека, считающего спички в коробках. Причем вполне допускаю, .что есть холодные дома в тени, где, может быть, температура станет некомфортно холодной, но это не повод топить до середины мая, когда потом обливаешься в квартире. Поэтому наш диалог не несет смысла. В автобусе всегда кому-то дует, а кому-то жарко. Ориентируемся на большинство.
В автобусе всегда кому-то дует, а кому-то жарко. Ориентируемся на большинство.
Ошибаетесь.Всегда "рулят" наглое меньшинство,остальные пассажиры в большинстве просто молчат,предпочитая не связываться с....
У нас на потоке тепло закончилось позавчера
Пионер,я имел ввиду тепло на улице.Или в Вашем районе не посвежело?
Конечно. В магазин я ходил в толстовке, а не футболке. Все 4 окна не настежь, а на проветривании.
Ошибаетесь.Всегда "рулят" наглое меньшинство,остальные пассажиры в большинстве просто молчат,предпочитая не связываться с....
Это никак не отменяет, что в автобусе кому-то жарко, а кому-то дует. Как тогда определить, кого больше?
16.57
откуда вы такие теплолюбивые в сибири появились?
отопление вообще роскошь в современном мире и есть в странах бывшего соцлагеря, остальные переживают морозы стойко. Однако вот такие хлюпики даже представить себе не могут подить в квартире при +18-20.
Но было же ясно в советские времена :15 сентября начинаем,15 мая заканчиваем!Что сейчас изменилось в нашей природе?
А зачем вы на "клятый совок" киваете? Тогда можно было бы круглый год топить и на вашем кошельке это сильно не отображалось. А сейчас?
Смотрю погоду в Барнауле. Считаю среднюю с 15 по 25 апреля(15,12,17,16,16,20,22,23,30,32,14 градусов по дням)- 19,7 градусов.
Батареи горячие. Последние 10 дней постоянно открыты окна и балкон, так как нечем, тяжело дышать при горячих радиаторах. С другой стороны, из-за жары в квартире люди потеют. Плюс сквозняк от окон. Уже несколько знакомых сидят в соплях.
Далее прогноз с 26 по 30 (18,21,21,26,24)- средняя 22 градуса.
Не секрет, что доходы населения в апреле близки к нулевой отметке. В этой ситуации местные чиновники решили поддержать тепловиков и позволить им не отключать отопление, несмотря на жару на улице. Возложив благородную и почетную обязанность по поддержке бизнеса АО «Барнаульская генерация» на нищее население, теперь заставят нас платить за услугу, которая нам не нужна, вредит нашему здоровью и нанесет существенный урон бюджету семей.
Если барнаульские власти хотят поддержать бизнес тепловиков, пусть сами оплачивают избыточное тепло, навязанное потребителям с 15 апреля.
Так вот,моя ариХметика быстро закончилась.несколько окон открыты в одной типовой на 9 и 8 этажах,и то на проветрывание,с 7-го и до земли запечатаны наглухо.Еще одна 9-ти этажка 464 серии замурованы,да даже в "Жилищке" кирпично ни одного окна настежь!
Вы в бинокль рассматривали или у вас телескоп прикуплен? Как вы через москитную сетку разглядели открыто окно или нет? Или у вас между домами метров 20-30?
Сколько сожрет полутора-двух киловаттный калорифер за сутки?
А нахрена ты жгешь обогреватель сутками??? Даже когда дети были маленькими, в периоды весны осени обогреватель включали часа на 2-3, перед сном. Ну а тебе, взрослому человеку, вообще должно быть стыдно так скулить.
25.04.2020 20:45
- гость -
По вашему взрослому нада простыть ага, а ещё короноврирус словить чтоб проще было да?!?!?!?
25.04.2020 19:04
- гость -
У буржуинов к примеру,вообще не отключают круглый год!И это далеко не Сибирь!Там крантик стоит на каждой батарее,и всяк волен крутить его по своему усмотрению и зимой и летом.
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Уточните буржуинов,плиз. В моём кругу знакомых буржуинов отопление электрическое или автономное - газовое.
По вашему взрослому нада простыть ага, а ещё короноврирус словить чтоб проще было да?!?!?!?
У тебя больше шансов простыть в поту на сквозняке. Было жарко в доме - отопление отключили. Реально недели 2 лишние жарили. Че не так-то?