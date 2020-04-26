Барнаульская кошка приютила новорожденных бельчат. Фото

Фото: vk.com/catshelp22

Кошка из Барнаула выкормила осиротевших бельчат, рассказали в частном приюте для кошек "Шанс на жизнь" в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметили активисты, 17 апреля в приют приехали бельчата-сироты. Они были обезвожены и истощены, находились в критическом состоянии. Кошка откармливала их своим молоком, но из четырех малышей выжили только двое.

"Бельчата уже подросли и вчера открыли глазки, еще месяц они будут питаться молоком, перед тем как перейти на взрослый рацион. Очень надеемся, что критический момент мы миновали и малыши будут активно расти", – написали сотрудники приюта на официальной странице.