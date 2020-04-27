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Жителей Алтайского края просят помочь девочке, которая потеряла семью из-за пожара

, ИА "Амител"
Ей нужны одежда и обувь
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае объявлен сбор вещей для 12-летней девочки, которая потеряла семью из-за пожара в селе Маралиха Чарышского района. Ее рост – 157 см, размер – 40-42, размер ноги – 38. Контактные данные можно найти здесь

Как уже сообщал amic.ru, пожар в Маралихе произошел в ночь на 26 апреля. Загорелся частный дом. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 34-летней хозяйки и троих ее детей: сыновей в возрасте 16 и 7 лет, а также двухлетней дочери. 12-летняя девочка в это время находилась в гостях у бабушки. Семья состояла на учете как неблагополучная. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.04.2020 08:28
Барнаулец

Пособия то никакого не предусмотрено??? Соцзащита не может выделить матподдержку???

27.04.2020 08:45
qwe

Пособия и прочие выплаты будут в течении месяца, скорее всего позже. До этого времени ребенку нужно будет все: от нижнего белья до верхней одежды. Если есть возможность передать такую помощь - очень получится вовремя.


27.04.2020 09:44
- гость -

qwe, неужели ТВП не в состоянии обеспечить ребенка всем необходимым? Типа: "будет рассмотрено в течении месяца" согласно закона? Круто,чё!

27.04.2020 09:49
- гость -

13% ндфл, 20% в магазине, еще бог знает сколько других такс ежемесячно с нас сдирают, да мы уже на столько скинулись! Неужели, так сложно оказать из бюджета экстренную помощь? Это либо фейк, либо пример бюрократической волокиты. Модераторы!

27.04.2020 10:00
Гость

Медикам помочь предлагают, девочке, мальчику, дедушке, всем помочь должны люди, заплатив налоги в это государство как в черную дыру и не получив ничего взамен.

27.04.2020 10:04
- гость -

А ребенок где сейчас? Она сирота, разве ее не должны были сразу определить в детский дом или куда-то во временный центр? Или если родители погибли, ребенок месяцок-другой болтается на самообеспечении?

27.04.2020 10:40
- гость -

Бабушка у неё есть. Написали была у бабушки. Судя по возрасту матери бабушка ещё молодая. Если бабушка неблагополучная, то ребёнка уже должны были забрать в детский дом.

27.04.2020 10:44
- гость -

Да неужели жители Маралихи не могут девчонке купить пару трусиков и платья сроком на 1 месяц. Не верю.

27.04.2020 10:49
- гость -

А государство что самоустранилось совсем?

27.04.2020 10:55
- гость -

В статье не написано кто просит жителей алтайского края? Государство, бабушка, жители Маралихи, какой либо фонд. Как то странно статья написана. Как будто сама девочка написала статью. Ну очень не понятно!

27.04.2020 11:18
- гость -

А что, девочка голышом разве к бабушке ушла? Даже без трусиков? И босиком? И пальтецо не накинула (в горах еще отнюдь не жарко!) В чем нужда-то такая срочная собирать именно одежду и обувь буквально на следующий день после трагедии? Понятно, если б ночью в окно выпрыгнула в чем была - и то, полагаю, односельчане бы поделились, не одна же в селе 12-летняя девочка?
Мне кажется, сейчас другие проблемы должны волновать! Или я чего-то в этой жизни не понимаю?

27.04.2020 12:03
qwe

"пара трусиков и платья" - видимо все, что нужно 12-ти летней девочке из одежды.

"голышом ушла" - одежда должна быть по сезону и с возможностью её частой смены для стирки. Вряд ли на девочке было это все, не находите?

Какие проблемы волновать должны?
Похороны, справка о пожаре, оформление опеки над несовершеннолетней, оформление ей пенсии по утере кормильца - сделают без помощи неравнодушных. На все это просто нужно время. И нервы.

Попросили вещи. Даже не новое.





27.04.2020 12:13
- гость -

Ну, во-первых, думать о сезонной одежде, когда еще даже тела родных не похоронены - это, извините, свинство! Девочка явно не раздета, а трусики-платьице на сменку могли бы и у соседей попросить, не вопя на весь мир. Неприлично все это выглядит, поэтому люди и раздражаются.

27.04.2020 13:04
гость

Что вы разнылись ? Попросили старую одежду для ребёнка ! а вы уже удавиться решили от жадности ! И да , о живом ребёнке нужно думать прежде всего ,и да , ребёнку каждый день нужны трусики , маечки , колготки , штанишки , платьюшки . Поношенных вещей полно в любом нормальном доме , не останется ребёнок раздетым и без ноющих комментаторов .

27.04.2020 13:24
- гость -

никто не ноет, и никому не жаль. Просто не нужно злоупотреблять, вот и все! Не тот момент и не тот случай, когда нужно орать на весь мир и требовать пожертвовать трусики. Жаль, если вашему пониманию это недоступно.

27.04.2020 15:03
Наталья

так у нас -в Рф-разве есть СОЦ.Защита?-это какая-то частная компания....

27.04.2020 15:46
гость

Где вы увидели требование ? Глаза с похмелюги плохо видят ? Ещё скажите , что они решили нажиться на поношеном белье .

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