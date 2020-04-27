Жителей Алтайского края просят помочь девочке, которая потеряла семью из-за пожара

В Алтайском крае объявлен сбор вещей для 12-летней девочки, которая потеряла семью из-за пожара в селе Маралиха Чарышского района. Ее рост – 157 см, размер – 40-42, размер ноги – 38. Контактные данные можно найти здесь.

Как уже сообщал amic.ru, пожар в Маралихе произошел в ночь на 26 апреля. Загорелся частный дом. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 34-летней хозяйки и троих ее детей: сыновей в возрасте 16 и 7 лет, а также двухлетней дочери. 12-летняя девочка в это время находилась в гостях у бабушки. Семья состояла на учете как неблагополучная.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.