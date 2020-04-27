Глобальное потепление сдвигает лесные границы в Горном Алтае

Ученые России, США, Британии и Италии установили взаимосвязь между трансформацией климата и географическим расположением лесных массивов в Горном Алтае. В XX веке среднегодовая температура здесь увеличилась на 1,4-1,7 градуса.

Результаты полевых исследований, изучение дендрохронологических данных, снимков с беспилотников и спутников показали быстрое смещение границы лесов вверх, в горы. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Ученые полагают, что в XXI веке динамика этих процессов на Алтае и в других точках планеты может увеличиться в 100 раз, что скажется на местных экосистемах.

В составе группы, проводившей исследования на высокогорной станции ТГУ "Актру", работали ученые ТГУ (Россия), Университета Пёрдью (США), Университета Катании (Италия), Университета Шэффилда (Британия), магистранты ТГУ из Италии, России и Китая (программа "Изучение Сибири и Арктики").

По словам одного и авторов статьи, профессора ТГУ и Университета Шэффилда Терри Каллагана, выбор территории для реализации проекта обусловлен тем, что горные экосистемы, наряду с арктическими, первыми откликаются на повышение температуры на планете.

Немаловажным был и тот факт, что регулярные исследования ученых ТГУ на северном склоне Северно-Чуйского хребта начались еще в 1957 году. За 70 с лишним лет накоплен значительный объем данных, в том числе метеорологических.

В процессе изучения состояния лесов в высокогорье Алтая исследователи проанализировали большой массив информации. Они сопоставляли дендрохронологические и метеорологические данные прошлого столетия, анализировали пробы, отобранные в ходе недавней экспедиции, сопоставляли их с материалами съемки, полученными со спутников и при помощи дронов.

Полученные результаты показали, что во второй половине прошлого столетия смещение лесной границы относительно уровня моря значительно ускорилось. В начале XX века граница леса находилась на высоте 2150 метров над уровнем моря.

За 52 года деревья переместились вверх примерно до отметки 2200 метров над уровнем моря и продолжали расти на этой высоте в течение 34 лет (с 1965 по 1999 год). С 1996 по 2006 год отмечен резкий скачок – молодые деревья появились уже на отметке 2250 метров. Некоторые деревья в период с 1994 по 2002 год достигли еще более высоких отметок и поднялись в горы примерно до отметки 2300 метров.

Авторы статьи отмечают, что в дальнейшем прогнозируется большая изменчивость климата с общим повышением температуры и экстремально сухими и жаркими периодами. Такие события оказывают существенное влияние на горные лесные экосистемы, где повышение температуры позволяет многим видам деревьев обосноваться на более высоких отметках и найти для себя благоприятные экологические ниши.

Согласно данным, полученным на станциях ТГУ и базах других участников сети для изучения Сибири и Арктики, подобная тенденция отмечается и в тундре, где под влиянием климатических эффектов деревья продвигаются на север.

Похожая ситуация существует и в некоторых других регионах – Китае, Северной Америке. Результаты исследований, проведенных разными учеными, говорят о том, что в умеренных регионах деревья мигрируют естественным путем на несколько километров в столетие.

Это прослеживается в долгосрочной фотографической записи, использованной для документирования смещения высот альпийского леса в альпийские луга в провинции Юньнань на юге Китая. В Северной Америке моделирование распределения видов деревьев в связи с изменением климата предполагает общее движение 134 восточных ареалов деревьев в направлении северо-востока.

В перспективе это приведет к трансформации многих экосистем, включая появление одних представителей флоры и фауны и исчезновение других. Оценить однозначно грядущие экологические изменения пока сложно, но некоторые могут негативно сказаться на благополучии человека.

Так, например, перемещение границы леса на север в тундре может привести к сокращению традиционной растительности, в том числе ягеля, который является основной кормовой культурой для оленей.

Согласно прогнозу авторов статьи, серьезные климатические изменения могут привести к более быстрому сдвигу деревьев и увеличить скорость их перемещения в 100-1000 раз относительно естественных темпов миграции. Результаты исследований опубликованы в журнале Scientific reports.

В настоящее время группа ученых под руководством Терри Каллагана готовит новую публикацию, в которую войдут систематизированные данные из 600 литературных источников и новые результаты исследования.