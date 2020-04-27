Следите за собакой и сигнализацией. В КоАП появятся новые штрафы

Кодекс об административных правонарушениях дополнят. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минюст.

В частности, статью КоАП об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан дополнят указанием на бездействие при совершении этого правонарушения. Иными словами, человека оштрафуют, если он на долгое время оставил в квартире собаку, которая воем и лаем мешает соседям. Также наказание ждет автомобилистов, которые не отключат неоднократно сработавшую сигнализацию.

Кроме того, в Кодексе закрепят положение о презумпции невиновности гражданина. Согласно нововведению, привлекаемое к административной ответственности лицо является невиновным до тех пор, пока обратное не будет установлено в порядке, предусмотренном процессуальным кодексом РФ об административных правонарушениях.

Также проект нового КоАП будет предусматривать предупреждение за впервые выявленное негрубое правонарушение вместо штрафа. Кроме того, Минюст принял окончательное решение не повышать размеры наказания по тем статьям, по которым это предлагалось сделать ранее.

Планируется, что новые положения Кодекса вступят в силу с 1 января 2021 года.